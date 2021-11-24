«Столото» подало иск к Google из-за удаления своего приложения
Распространитель лотерейных билетов в России «Техническая компания "Центр"» (бренд «Столото») подало в Арбитражный суд Москвы иск к Google с требованием признать незаконным одностороннее удаление приложения «Столото» из Google Play, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. По данным издания, в магазине приложений Google сейчас нет приложения «Столото», но есть несколько мимикрирующих под него; в AppStore приложение есть.
Иск был оставлен без движения, «Центр»» подаст новый, сообщили изданию в компании. Там пояснили, что компания несколько раз обращалась в Google, но там систематически отказывают в размещении приложения и блокируют аккаунт, ссылаясь на свою политику в отношении азартных игр.
В «Столото» заявили, что в России лотерея не относится к азартным играм и что Google не применяет такие ограничения в других странах. По их данным, в Google Play распространяются пиратские приложения, которые подрывают доверие россиян к государственным лотереям. В Google не ответили на запрос издания.
С 2014 г. в России можно проводить только государственные лотереи. «Спортлото» — оператор лотерей Минфина и Минспорта. «ТК «Центр»» занимается распространением всех билетов. Компании находятся под контролем S8 Capital Армена Саркисяна. В 2019 г. общая выручка от продажи лотерей «Столото» составила 57,9 млрд руб., из них не менее 55% идут в призовой фонд, а 6,7 млрд руб. были уплачены в качестве налогов и сборов, пишет «Коммерсантъ».
Юрист «Косенков и Суворов» Евгения Савельева рассказала, что Google предъявляет дополнительные требования к контенту, связанному с азартными играми, в том числе к лотереям. Для размещения такого приложения у компании должна быть соответствующая лицензия, а приложение не должно быть доступно для несовершеннолетних. Также приложение должно распространяться бесплатно и без функции оплаты билетов через Google Pay.