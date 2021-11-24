«Столото» подало иск к Google из-за удаления своего приложения

С 2014 г. в России можно проводить только государственные лотереи. «Спортлото» — оператор лотерей Минфина и Минспорта. «ТК «Центр»» занимается распространением всех билетов. Компании находятся под контролем S8 Capital Армена Саркисяна. В 2019 г. общая выручка от продажи лотерей «Столото» составила 57,9 млрд руб., из них не менее 55% идут в призовой фонд, а 6,7 млрд руб. были уплачены в качестве налогов и сборов, пишет «Коммерсантъ».