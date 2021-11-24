Газета
Бизнес

«Столото» подало иск к Google из-за удаления своего приложения

Ведомости

Распространитель лотерейных билетов в России «Техническая компания "Центр"» (бренд «Столото») подало в Арбитражный суд Москвы иск к Google с требованием признать незаконным одностороннее удаление приложения «Столото» из Google Play, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. По данным издания, в магазине приложений Google сейчас нет приложения «Столото», но есть несколько мимикрирующих под него; в AppStore приложение есть.

Иск был оставлен без движения, «Центр»» подаст новый, сообщили изданию в компании. Там пояснили, что компания несколько раз обращалась в Google, но там систематически отказывают в размещении приложения и блокируют аккаунт, ссылаясь на свою политику в отношении азартных игр.

В «Столото» заявили, что в России лотерея не относится к азартным играм и что Google не применяет такие ограничения в других странах. По их данным, в Google Play распространяются пиратские приложения, которые подрывают доверие россиян к государственным лотереям. В Google не ответили на запрос издания.

С 2014 г. в России можно проводить только государственные лотереи. «Спортлото» — оператор лотерей Минфина и Минспорта. «ТК «Центр»» занимается распространением всех билетов. Компании находятся под контролем S8 Capital Армена Саркисяна. В 2019 г. общая выручка от продажи лотерей «Столото» составила 57,9 млрд руб., из них не менее 55% идут в призовой фонд, а 6,7 млрд руб. были уплачены в качестве налогов и сборов, пишет «Коммерсантъ».

Юрист «Косенков и Суворов» Евгения Савельева рассказала, что Google предъявляет дополнительные требования к контенту, связанному с азартными играми, в том числе к лотереям. Для размещения такого приложения у компании должна быть соответствующая лицензия, а приложение не должно быть доступно для несовершеннолетних. Также приложение должно распространяться бесплатно и без функции оплаты билетов через Google Pay.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных