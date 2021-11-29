«Эксперт РА» сообщило о риске закрытия 29 банков в течение года
29 банков (8% от общего числа) в России могут закрыться к октябрю 2022 г. из-за снижения прибыли после изменений на рынке кредитования, в зоне риска находится почти половина банков с низкими рейтингами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА»,
Аналитики рассказали, что за последние четыре квартала прекратили работу 45 кредитных организаций: 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после присоединения к другим банкам. По мнению экспертов, в ближайшие четыре квартала до 29 банков могут закрыться из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в результате слияний и поглощений.
Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил, что 49% банков с низким кредитным рейтингом находятся в зоне риска, однако на длинном горизонте у них есть шанс перейти в более высокие категории рейтинга в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом.
Беликов рассказал, что один из важнейших рисков в ближайший год помог банкам нарастить прибыть в 2021 г. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ банки повысили доходность по депозитам, но на рынке кредитования это не так заметно, потому что банки готовы жертвовать своей маржой, чтобы привлечь заемщиков. В будущем это неизбежно отразится на процентном доходе и прибыли. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций.