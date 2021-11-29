«Эксперт РА» сообщило о риске закрытия 29 банков в течение года

Беликов рассказал, что один из важнейших рисков в ближайший год помог банкам нарастить прибыть в 2021 г. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ банки повысили доходность по депозитам, но на рынке кредитования это не так заметно, потому что банки готовы жертвовать своей маржой, чтобы привлечь заемщиков. В будущем это неизбежно отразится на процентном доходе и прибыли. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций.