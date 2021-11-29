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Финансы

«Эксперт РА» сообщило о риске закрытия 29 банков в течение года

Ведомости

29 банков (8% от общего числа) в России могут закрыться к октябрю 2022 г. из-за снижения прибыли после изменений на рынке кредитования, в зоне риска находится почти половина банков с низкими рейтингами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА»,

Аналитики рассказали, что за последние четыре квартала прекратили работу 45 кредитных организаций: 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после присоединения к другим банкам. По мнению экспертов, в ближайшие четыре квартала до 29 банков могут закрыться из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в результате слияний и поглощений. 

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил, что 49% банков с низким кредитным рейтингом находятся в зоне риска, однако на длинном горизонте у них есть шанс перейти в более высокие категории рейтинга в случае оптимизации своих показателей и улучшения операционной среды в целом. 

Беликов рассказал, что один из важнейших рисков в ближайший год помог банкам нарастить прибыть в 2021 г. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ банки повысили доходность по депозитам, но на рынке кредитования это не так заметно, потому что банки готовы жертвовать своей маржой, чтобы привлечь заемщиков. В будущем это неизбежно отразится на процентном доходе и прибыли. Также банки могут столкнуться с риском обесценивания облигаций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных