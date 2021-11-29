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Бизнес

Компании Meta в Британии грозит срыв сделки по покупке Giphy

Ведомости

Британский антимонопольный регулятор уже в ближайшие дни может заблокировать приобретение компанией Meta (ранее — Facebook) сервиса Giphy, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Если сделка все же будет заблокирована, это будет первый случай, когда надзорный орган отменит покупку IT-гиганта, сообщает издание.

Giphy — платформа для создания и обмена GIF-анимациями, которые используются крупнейшими соцсетями, включая Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok а также Apple в сообщениях iMessage. Meta приобрела компанию в мае 2020-го. Тогда сумма сделки не раскрывалась, но издание Axios называло неподтвержденные цифры в $400 млн. 

В Meta планировали интегрировать сервис Giphy с дочерней соцсетью Instagram, однако всего месяц спустя этот процесс был приостановлен из-за проверки сделки Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) на соответствие антимонопольным требованиям. В ведомстве посчитали, что после покупки платформы Meta может ограничить своим конкурентам доступ к анимированным изображениям или заставить их в обмен предоставлять больше личных данных пользователей. По оценкам CMA, Meta контролирует порядка половины $7,3-миллиардного британского рынка медийной рекламы.

В октябре надзорный орган выписал Meta штраф на $69,5 млн за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки — речь шла о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В CMA утверждали, что американская корпорация «значительно ограничила объем» своих отчетов о ходе исполнения этого требования, несмотря на многократные предупреждения.

Ранее по теме: Facebook оштрафовали на $70 млн в Британии из-за проверки покупки Giphy

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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