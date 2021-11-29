Компании Meta в Британии грозит срыв сделки по покупке Giphy

В октябре надзорный орган выписал Meta штраф на $69,5 млн за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки — речь шла о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В CMA утверждали, что американская корпорация «значительно ограничила объем» своих отчетов о ходе исполнения этого требования, несмотря на многократные предупреждения.