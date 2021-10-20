Facebook оштрафовали на $70 млн в Британии из-за проверки покупки Giphy
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало Facebook на $69,5 млн за уклонение от предоставления дополнительной информации в рамках проверки регулятором сделки по покупке сервиса Giphy.
В антимонопольном ведомстве отметили, что Facebook в июне 2020 г. было отправлено предписание, которое гарантирует, что компании продолжат конкурировать друг с другом так же, как они делали бы это без слияния. Согласно этому предписанию, Facebook должен регулярно предоставлять CMA информацию о соблюдении им требований регулятора.
Как заявили в ведомстве, корпорация «значительно ограничила объем» своих отчетов, несмотря на многократные предупреждения. В сообщении говорится, что это первый случай, когда компания намеренно нарушила предписание надзорного органа, отказавшись предоставить всю необходимую информацию.
«Учитывая многочисленные предупреждения, сделанные Facebook, CMA считает, что невыполнение компанией Facebook своих обязательств было преднамеренным», — сказали в CMA.
Компания получила два штрафа (один — за игнорирование требований предоставить информацию и другой — за замену своего главного комплаенс-менеджера без предварительного согласия CMA) общей суммой $69,5 млн.
Американская соцсеть купила платформу для создания и обмена GIF-анимациями Giphy в мае 2020 г. Сумма сделки не раскрывалась, издание Axios называло неподтвержденные цифры в $400 млн. В Facebook планировали интегрировать сервис с подконтрольной соцсетью Instagram, однако всего месяц спустя этот процесс был приостановлен из-за проверки сделки британским регулятором на соответствие антимонопольным требованиям.
В CMA высказали опасения, что поглощение Giphy, базу которой используют также TikTok, Twitter и Snapchat, может негативным образом сказаться на конкуренции между соцсетями. Регулятор посчитал, что Facebook сможет лишить конкурентов доступа к изображениям формата GIF или потребует в обмен на него больше личных данных пользователей. Другим опасением было то, что сделка помешала Giphy расширить свой рекламный бизнес, который мог бы составить конкуренцию Facebook.