Facebook оштрафовали на $70 млн в Британии из-за проверки покупки Giphy

В CMA высказали опасения, что поглощение Giphy, базу которой используют также TikTok, Twitter и Snapchat, может негативным образом сказаться на конкуренции между соцсетями. Регулятор посчитал, что Facebook сможет лишить конкурентов доступа к изображениям формата GIF или потребует в обмен на него больше личных данных пользователей. Другим опасением было то, что сделка помешала Giphy расширить свой рекламный бизнес, который мог бы составить конкуренцию Facebook.