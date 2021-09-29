Facebook в России грозит миллиардный штраф

Но каким бы ни был штраф, который определит для Facebook российский суд, взыскать его в России будет непросто, отмечает Александр Журавлев, председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России. «Основная проблема во взыскании штрафов в том, что некоторые иностранные IT-компании (Facebook, Twitter и др.) не имеют официального представительства или филиалов в России, поэтому приставам при всем желании затруднительно осуществить взыскание», – отметил Журавлев. Он добавил, что эти сложности должен снять принятый недавно закон «о приземлении» иностранных IT-компаний. Согласно ему с начала 2022 г. иностранные IT-компании должны будут иметь полноценные представительства в России. В противном случае по отношению к ним предусмотрен «целый комплекс мер воздействия», включая ограничение платежей в пользу компаний и запреты на распространение рекламы, полное или частичное ограничение доступа к ресурсу и т. п.