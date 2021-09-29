Facebook в России грозит миллиардный штраф

Facebook в России грозит миллиардный штрафРоскомнадзор составит протокол в отношении компании за неудаление запрещенной информации
В России могут оштрафовать Facebook на сумму, равную десятой части всей его выручки. Соответствующий протокол планирует составить и вручить представителям соцсети Роскомнадзор за повторное неудаление запрещенной информации, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства, сообщили «Ведомостям» в регуляторе. В дальнейшем документ будет направлен в суд, который определит размер штрафа для американской корпорации. Поскольку речь идет о повторном нарушении российского законодательства в части удаления запрещенных сведений, Facebook могут обязать выплатить штраф, «который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании», уточнил «Ведомостям» представитель службы. Эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 млрд руб.
Нормы об оборотных штрафах за эти нарушения действуют в России с декабря 2020 г. До Facebook конкретно по ним никто не привлекался, отмечает Борис Едидин, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ). Но в целом институт оборотных штрафов уже работает в России. «Они были введены в целях защиты конкуренции и применялись ФАС России по антимонопольным делам. Ранее, например, был установлен оборотный штраф Google, но дело было классическим антимонопольным кейсом», – отметил он.
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др., – но до сих пор эти санкции не были такими ощутимыми, составляя не более 20 млн руб. Суды штрафовали их или за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).
Роскомнадзор составит протокол и на Google
В октябре Роскомнадзором будет составлен протокол за повторное правонарушение для привлечения Google LLC (владеет видеохостингом YouTube) к ответственности по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением административных штрафов, объем которых составит от 1/20 до 1/10 годового оборота, сообщил «Ведомостям» представитель службы.
«Видеохостинг YouTube систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию. С 2014 г. неудаленными остаются свыше 3000 опасных для граждан России противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, фейковый, экстремистский и иной контент», – отметил он. После составления протокола, как уточнили в Роскомнадзоре, в присутствии представителя Google LLC, он будет передан в суд для привлечения американской IT-компании к ответственности.
Так, например, все присужденные за это время в России штрафы Facebook за неудаление запрещенной информации составляют в совокупности 66 млн руб., Twitter – 38,4 млн руб., Google – 26 млн руб. По делам о локализации пользовательских данных Facebook и Twitter в августе были оштрафованы на 15 млн и 17 млн руб. соответственно, отметили в Роскомнадзоре.
Статья 13.41 КоАП РФ обязывает соцсети и провайдеров удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п. Но отдельно в статье прописана обязанность удалять страницы с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. За повторное неудаление таких сведений предусмотрен и больший размер штрафа – не 1/10 от оборота компании, как в случае с Facebook, а уже 1/5.
Как отмечают в Роскомнадзоре, всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент». Источник, знакомый с ходом рассмотрения дела, добавил, что, несмотря на то что публикации, неудаление которых может привести к большему штрафу (т. е. детское порно, призывы к экстремизму и информация о способах получения наркотиков), также были найдены в Facebook и Instagram, соответствующее производство в Роскомнадзоре пока не инициировали.
Всего с начала 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении этой иностранной IT-компании 19 протоколов по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление запрещенного контента.
Суд назначил Facebook штрафы на общую сумму порядка 70 млн руб., из которых судебные решения на 43 млн руб. уже вступили в законную силу. «Администрация Facebook штрафы не оплатила», – отметили в Роскомнадзоре.
Как сообщал Facebook в своей годовой отчетности по US GAAP, выручка корпорации в 2020 г. по всему миру составила $85,9 млрд. Доходы отдельно по странам, в том числе по России, Facebook не раскрывает. Российская выручка может составлять порядка 8–12 млрд руб., оценивает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Таким образом, сумма штрафа может составить от 0,4–0,6 млрд руб. (в случае если судом будет применена ставка в размере 1/20 оборота в России) до 0,8–1,2 млрд руб. (если суд оштрафует по максимально возможной ставке).
Но каким бы ни был штраф, который определит для Facebook российский суд, взыскать его в России будет непросто, отмечает Александр Журавлев, председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России. «Основная проблема во взыскании штрафов в том, что некоторые иностранные IT-компании (Facebook, Twitter и др.) не имеют официального представительства или филиалов в России, поэтому приставам при всем желании затруднительно осуществить взыскание», – отметил Журавлев. Он добавил, что эти сложности должен снять принятый недавно закон «о приземлении» иностранных IT-компаний. Согласно ему с начала 2022 г. иностранные IT-компании должны будут иметь полноценные представительства в России. В противном случае по отношению к ним предусмотрен «целый комплекс мер воздействия», включая ограничение платежей в пользу компаний и запреты на распространение рекламы, полное или частичное ограничение доступа к ресурсу и т. п.
В Facebook не ответили на запрос «Ведомостей».