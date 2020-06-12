Facebook приостановил интеграцию Giphy в Instagram из-за проверки регулятора

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority) объявило о проверки покупки компанией Facebook сервиса для поиска и хранения анимаций Giphy на соответствие антимонопольным требованиям. Ведомство обязало компанию приостановить интеграцию GIF-платформы в соцсеть Instagram на время расследования. Участники сделки должны предоставить свои комментарии регулятору до 3 июля, после чего будет принято решение о дальнейшем ходе расследования, говорится в приказе CMA.