Facebook приостановил интеграцию Giphy в Instagram из-за проверки регулятора
Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority) объявило о проверки покупки компанией Facebook сервиса для поиска и хранения анимаций Giphy на соответствие антимонопольным требованиям. Ведомство обязало компанию приостановить интеграцию GIF-платформы в соцсеть Instagram на время расследования. Участники сделки должны предоставить свои комментарии регулятору до 3 июля, после чего будет принято решение о дальнейшем ходе расследования, говорится в приказе CMA.
Facebook согласился приостановить процесс интеграции Giphy в Instagram, передает Axios. В компании готовы показать регуляторам положительный эффект от сделки как для потребителей, так и для разработчиков, сообщил представитель.
8 июня о проверке приобретения Facebook сервиса Giphy объявило австралийское антимонопольное ведомство (Australian Competition & Consumer Commission). Регулятор планирует выяснить, получит ли Facebook в результате сделки информацию для усиления своей доли на том или ином рынке и сможет ли компания получать сведения о конкурентах в нарушение антимонопольных требований.