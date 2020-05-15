Facebook купил сервис Giphy для интеграции с Instagram

По данным источника Axios, Facebook и Giphy начали вести переговоры еще до пандемии коронавируса, хотя тогда речь шла о партнерстве, а не о покупке. Ожидается, что Giphy сохранит свой бренд, уже с основной интеграцией через Instagram. Покупка сервиса Facebook может превратить популярную платформу с сотней миллионов пользователей в высокоприбыльную компанию, отмечает Axios.