Как основателя Twitter чуть не выгнали из директоров собственной компании
По большому счету благодарить за свои проблемы гендиректору и основателю Twitter Джеку Дорси следует Дональда Трампа. Президент США сделал его соцсеть неотъемлемой частью ежедневных новостей и объектом внимания политологов и чиновников. Трамп объявляет в Twitter о внешнеполитических решениях и кадровых перестановках порой раньше, чем доводит информацию до подчиненных. В этом году президентские выборы – следовательно, популярность соцсети должна вырасти еще больше. Это было одним из соображений, по которым инвестор-активист Пол Сингер и его фонд Elliott Management заинтересовались Twitter. Фонд усиленно занимался скупкой акций соцсети и довел свою долю до 4%, потратив, по данным The Wall Street Journal (WSJ), $1 млрд. Но не дождался роста ни аудитории, ни выручки, ни котировок. В конце февраля фонд во всеуслышание заявил, что, будучи одним из наиболее крупных держателей акций, не хочет видеть Дорси на посту гендиректора. Дорси почувствовал себя как в дурном сне: его уже один раз выгнали с этой должности в 2008 г. Вернул кресло он в 2015 г., и это сравнивали даже с возвращением Стива Джобса в Apple.
Правда, надежды на повторение джобсовского сценария не оправдались. Apple расправилась с проблемами. А котировки акций Twitter с момента переназначения Дорси и до начала противостояния с Elliott Management практически не изменились – выросли менее чем на 10%. За то же время стоимость акций его конкурента, Facebook, удвоилась.
За последние три года доходы Facebook от рекламы на одного активного пользователя увеличились на 72% – втрое больше, чем у Twitter за то же время, сравнивает Financial Times (FT). Прошлогодняя чистая операционная маржа Facebook в 34% затмевает Twitter с его 11%. А их капитализация различается в 20 с лишним раз в пользу Facebook.
Недовольство Elliott Management отчасти объясняется тем, что Дорси сидит на двух стульях. Он гендиректор не только Twitter, но и другого своего стартапа – платежной компании Square. Сам Дорси считает это нормальным: «У меня достаточно гибкости в расписании, чтобы сосредоточиться на самых важных вещах, и у меня есть четкое представление о том, что важно для обеих компаний». А его сторонники приводят в пример того же Джобса, который успешно совмещал управление Apple и Pixar. С момента IPO в 2015 г. Square увеличила свою капитализацию в 10 раз до $36 млрд. Доля Дорси в Square оценивается в $4 млрд – это почти в 10 раз больше, чем стоит его 2,1% акций в Twitter.