Как основателя Twitter чуть не выгнали из директоров собственной компании

По большому счету благодарить за свои проблемы гендиректору и основателю Twitter Джеку Дорси следует Дональда Трампа. Президент США сделал его соцсеть неотъемлемой частью ежедневных новостей и объектом внимания политологов и чиновников. Трамп объявляет в Twitter о внешнеполитических решениях и кадровых перестановках порой раньше, чем доводит информацию до подчиненных. В этом году президентские выборы – следовательно, популярность соцсети должна вырасти еще больше. Это было одним из соображений, по которым инвестор-активист Пол Сингер и его фонд Elliott Management заинтересовались Twitter. Фонд усиленно занимался скупкой акций соцсети и довел свою долю до 4%, потратив, по данным The Wall Street Journal (WSJ), $1 млрд. Но не дождался роста ни аудитории, ни выручки, ни котировок. В конце февраля фонд во всеуслышание заявил, что, будучи одним из наиболее крупных держателей акций, не хочет видеть Дорси на посту гендиректора. Дорси почувствовал себя как в дурном сне: его уже один раз выгнали с этой должности в 2008 г. Вернул кресло он в 2015 г., и это сравнивали даже с возвращением Стива Джобса в Apple.