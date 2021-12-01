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ВТБ Лизинг оценил потенциал рынка подписок на автомобили

Ведомости

Объем сервиса подписки на автомобили через пять лет может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год, сообщает пресс-служба ВТБ на основе оценок генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.

«В пятилетней перспективе объём сервиса подписки на автомобили может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год», — сообщает пресс-служба.

При этом Ивантер отметил, что подписка на автомобиль является новым продуктом, поэтому давать точные оценки сложно.

«Амбиция ВТБ Лизинг в пятилетней перспективе — 20 тыс. автомобилей в подписке в год. Рассчитываем, что 10-20% рынка подписки будут за группой ВТБ», — сказал Дмитрий Ивантер на инвестиционном форуме «Россия зовет».

Сервис подписки на автомобили для физлиц банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг запустили в ноябре текущего года, а с 2020 г. такое предложение доступно для юридических лиц. Сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и позволяет взять в аренду новые транспортные средства на срок от полугода до двух лет.

В стоимость подписки входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге. Арендовать автомобиль можно с паспортом и водительским удостоверением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных