ВТБ Лизинг оценил потенциал рынка подписок на автомобили
Объем сервиса подписки на автомобили через пять лет может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год, сообщает пресс-служба ВТБ на основе оценок генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.
«В пятилетней перспективе объём сервиса подписки на автомобили может составить порядка 200 тыс. новых автомобилей в год», — сообщает пресс-служба.
При этом Ивантер отметил, что подписка на автомобиль является новым продуктом, поэтому давать точные оценки сложно.
«Амбиция ВТБ Лизинг в пятилетней перспективе — 20 тыс. автомобилей в подписке в год. Рассчитываем, что 10-20% рынка подписки будут за группой ВТБ», — сказал Дмитрий Ивантер на инвестиционном форуме «Россия зовет».
Сервис подписки на автомобили для физлиц банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг запустили в ноябре текущего года, а с 2020 г. такое предложение доступно для юридических лиц. Сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и позволяет взять в аренду новые транспортные средства на срок от полугода до двух лет.
В стоимость подписки входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге. Арендовать автомобиль можно с паспортом и водительским удостоверением.