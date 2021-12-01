ВТБ Лизинг оценил потенциал рынка подписок на автомобили

Сервис подписки на автомобили для физлиц банк ВТБ совместно с ВТБ Лизинг запустили в ноябре текущего года, а с 2020 г. такое предложение доступно для юридических лиц. Сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и позволяет взять в аренду новые транспортные средства на срок от полугода до двух лет.