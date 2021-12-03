Цены на одежду и обувь в России за год выросли на 15%

Ритейлеры сообщили, что ткань в 2021 г. подорожала в среднем на 15%, услуги логистики – на 20%, а себестоимость производства обуви – на 7-15%. По прогнозу аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 г. цены на одежду и обувь вырастут еще на 15-25%. Ритейлеры отметили, что в некоторых категориях товары могут подорожать еще сильнее. В Fashion Consulting Group рассказали, что больше всего вырастут цены в премиальном сегменте – на 30-40%, в среднем ценовом сегменте товары подорожают в пределах 20-25%.