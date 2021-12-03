Цены на одежду и обувь в России за год выросли на 15%
Одежда и обувь в 2021 г. подорожали на 10-15%, а в 2022 г. цены могут вырасти еще на 15-20%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Fashion Consulting Group. Цены выросли из-за подорожания тканей, фурнитуры и услуг логистики.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что цены на одежду и обувь в 2021 г. выросли не менее чем на 20%, а в некоторых категориях и выше из-за роста расходов на производство и логистику. Ритейлеры смогли частично компенсировать рост цен работой с ассортиментом и оптимизацией себестоимости, при этом средний чек без учета появления новых категорий вырос незначительно, отметил Бурмистров.
Ритейлеры сообщили, что ткань в 2021 г. подорожала в среднем на 15%, услуги логистики – на 20%, а себестоимость производства обуви – на 7-15%. По прогнозу аналитиков Fashion Consulting Group, в 2022 г. цены на одежду и обувь вырастут еще на 15-25%. Ритейлеры отметили, что в некоторых категориях товары могут подорожать еще сильнее. В Fashion Consulting Group рассказали, что больше всего вырастут цены в премиальном сегменте – на 30-40%, в среднем ценовом сегменте товары подорожают в пределах 20-25%.
В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что не контролируют стоимость одежду и обуви. ПО данным Минпромторга, подобная статистика появляется в период перед выходом новых коллекций или обновлением ассортимента одежды перед новым сезоном.