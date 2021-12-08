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Бизнес

Новый лоукостер группы S7 выбрал первые аэропорты базирования

Ведомости

Новый лоукост-перевозчик холдинга S7 Group будет базироваться и выполнять полеты из Казани и Омска, сообщил журналистам представитель компании. 

«Лоукостер Citrus определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска», — сообщили в пресс-службе. 

При выборе «домашних» аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка, уточнили в компании. По оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полного удовлетворения спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика.

«Казань, например, по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше», — приводятся в релизе слова генерального директора Citrus Григория Давыдова.

Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.

S7 объявила о создании низкотарифной авиакомпании Citrus в июле 2021 г. Компания будет выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы. Работать перевозчик будет преимущественно в средней полосе России. Парк Citrus будет состоять из самолетов Airbus A320neo. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 г., а старт полетов запланирован на июль 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных