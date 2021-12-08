Новый лоукостер группы S7 выбрал первые аэропорты базирования

При выборе «домашних» аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка, уточнили в компании. По оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полного удовлетворения спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика.