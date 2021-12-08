Новый лоукостер группы S7 выбрал первые аэропорты базирования
Новый лоукост-перевозчик холдинга S7 Group будет базироваться и выполнять полеты из Казани и Омска, сообщил журналистам представитель компании.
«Лоукостер Citrus определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для Citrus станут аэропорты Казани и Омска», — сообщили в пресс-службе.
При выборе «домашних» аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка, уточнили в компании. По оценке Citrus, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полного удовлетворения спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика.
«Казань, например, по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше», — приводятся в релизе слова генерального директора Citrus Григория Давыдова.
Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.
S7 объявила о создании низкотарифной авиакомпании Citrus в июле 2021 г. Компания будет выполнять рейсы между регионами, в облет Москвы. Работать перевозчик будет преимущественно в средней полосе России. Парк Citrus будет состоять из самолетов Airbus A320neo. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 г., а старт полетов запланирован на июль 2022 г.