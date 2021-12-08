«Коммерсантъ» узнал о задержании владельца «Рив Гош» и его супруги
В Санкт-Петербурге задержаны владелец косметической сети «Рив Гош» и деловой партнер совладельца «Юлмарт» Дмитрия Костыгина Август Мейер и его супруга Инна Мейер по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, задержание супругов Мейер является продолжением расследования дела о хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса. Фигурантом по этому делу в 2017 г. стал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин.
На данный момент сотрудники Следственного комитета России допрашивают Августа и Инну Мейер в качестве подозреваемых. В ближайшее время они могут получить статус обвиняемых.
В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка. «Мы уверены, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения. Со своей стороны банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом», — отметили в банке.
Косыгин обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По версии следствия, чтобы получить деньги, банку были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A. (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».
Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Костыгину.
Помимо уголовного дела, у совладельцев «Юлмарта» начался в 2016 г. затяжной корпоративный конфликт. Август Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1.