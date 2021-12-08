Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал о задержании владельца «Рив Гош» и его супруги

Ведомости

В Санкт-Петербурге задержаны владелец косметической сети «Рив Гош» и деловой партнер совладельца «Юлмарт» Дмитрия Костыгина Август Мейер и его супруга Инна Мейер по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По данным издания, задержание супругов Мейер является продолжением расследования дела о хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса. Фигурантом по этому делу в 2017 г. стал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. 

На данный момент сотрудники Следственного комитета России допрашивают Августа и Инну Мейер в качестве подозреваемых. В ближайшее время они могут получить статус обвиняемых. 

В пресс-службе Сбербанка сообщили «Ведомостям», что круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от банка. «Мы уверены, что правоохранительные органы принимают взвешенные и объективные решения. Со своей стороны банк продолжит взыскание задолженности по кредитному договору в соответствии с законом», — отметили в банке.

Косыгин обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. По версии следствия, чтобы получить деньги, банку были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A. (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».

Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Костыгину. 

Помимо уголовного дела, у совладельцев «Юлмарта» начался в 2016 г. затяжной корпоративный конфликт. Август Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных