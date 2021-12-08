«Коммерсантъ» узнал о задержании владельца «Рив Гош» и его супруги

Помимо уголовного дела, у совладельцев «Юлмарта» начался в 2016 г. затяжной корпоративный конфликт. Август Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1.