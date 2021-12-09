«Ростелеком» и ВЭБ.РФ вложат в строительство скоростной линии связи $650 млн

Речь идет о линии TEA Next («Транзит Европа — Азия нового поколения»). О планах начать ее строительство «Ростелеком» сообщал еще в прошлом году, тогда общий объем инвестиций оценивался в $500 млн. Президент компании Михаил Осеевский рассказывал, что магистраль протянется от европейских границ России через Владивосток до Гонконга — одного из основных узлов обмена трафиком в Азии.