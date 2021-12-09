«Ростелеком» и ВЭБ.РФ вложат в строительство скоростной линии связи $650 млн
«Ростелеком» и венчурный фонд VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ) создали СП «Атлас» для строительства в России магистральной волоконно-оптической линии связи, сообщает «Коммерсантъ». До 2025 г. в проект будет вложено $650 млн (47,9 млрд руб.), часть из них будет обеспечена уставным фондом СП, который сформируют акционеры.
Речь идет о линии TEA Next («Транзит Европа — Азия нового поколения»). О планах начать ее строительство «Ростелеком» сообщал еще в прошлом году, тогда общий объем инвестиций оценивался в $500 млн. Президент компании Михаил Осеевский рассказывал, что магистраль протянется от европейских границ России через Владивосток до Гонконга — одного из основных узлов обмена трафиком в Азии.
В VEB Ventures утверждают, что в результате создания новой инфраструктуры к 2030 г. порядка 30–35% общемирового интернет-трафика между Европой и Азией сможет передаваться через РФ (сейчас транзит трафика составляет от 10 до 15%).
Новое СП планирует предоставлять магистральную инфраструктуру TEA Next в аренду для организации сетей связи внутри России и на транзите между Европой и Азией. По словам гендиректора VEB Ventures Олега Теплова, порядка 30% будущих клиентов составят российские операторы, порядка 30% — международные операторы из сопредельных стран, столько же — глобальные операторы и ОТТ-компании, которым предложат инфраструктуру между основными точками обмена трафиком в Европе и Азии.
Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт напомнил, что на сегодняшний день против целого ряда дочерних компаний ВЭБа введены секторальные санкции США и существует риск их распространения в будущем и на VEB Ventures. Он добавил, что имеет смысл создание новой структуры, не затронутой прямо или косвенно санкционными рисками.
«Ростелеком» уже владеет несколькими линиями передачи интернет-трафика. Помимо существующей магистрали, соединяющей Европу и Китай, у компании есть магистраль Франкфурт-на-Майне — Маскат (Оман) и два подводных кабеля Находка — Наоэцу (Япония) и Новороссийск — Поти (Грузия).