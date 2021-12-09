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FT: выручка «большой четверки» аудиторов побила 19-летний рекорд

Ведомости

По итогам текущего года «большая четверка» аудиторских фирм покажет самые сильные финансовые результаты за 19 лет, сообщает Financial Times.

По данным газеты, KPMG, EY, Deloitte и PwC получат совокупную выручку в $167,3 млрд, что на 7% больше, чем в предыдущем финансовом году. Одна лишь KPMG в четверг объявила о росте выручки на 10% — до $32,1 млрд.

Это рекордный результат со времен краха Arthur Andersen в 2002 г., который был вызван скандалом вокруг энергетического гиганта Enron. Как выяснилось, аудитор одобрял и подписывал корпоративные отчеты Enron, игнорируя сокрытие руководством компании огромных финансовых потерь и долгов через мошеннические схемы. Именно после фактического роспуска Arthur Andersen «большая пятерка» и сократилась до четырех участников.

Спрос на профессиональных консультантов резко вырос, поскольку компании стремятся к трансформации бизнеса в условиях пандемии, а инвесторы уделяют все больше внимания вопросам экологического, социального и корпоративного управления, пишет FT. Еще одним фактором стал рост сделок по слиянию и поглощению — так, обороты курирующего данный сегмент подразделения KPMG достигли $13,7 млрд и выросли за год на 17%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных