FT: выручка «большой четверки» аудиторов побила 19-летний рекорд

Спрос на профессиональных консультантов резко вырос, поскольку компании стремятся к трансформации бизнеса в условиях пандемии, а инвесторы уделяют все больше внимания вопросам экологического, социального и корпоративного управления, пишет FT. Еще одним фактором стал рост сделок по слиянию и поглощению — так, обороты курирующего данный сегмент подразделения KPMG достигли $13,7 млрд и выросли за год на 17%.