FT: выручка «большой четверки» аудиторов побила 19-летний рекорд
По итогам текущего года «большая четверка» аудиторских фирм покажет самые сильные финансовые результаты за 19 лет, сообщает Financial Times.
По данным газеты, KPMG, EY, Deloitte и PwC получат совокупную выручку в $167,3 млрд, что на 7% больше, чем в предыдущем финансовом году. Одна лишь KPMG в четверг объявила о росте выручки на 10% — до $32,1 млрд.
Это рекордный результат со времен краха Arthur Andersen в 2002 г., который был вызван скандалом вокруг энергетического гиганта Enron. Как выяснилось, аудитор одобрял и подписывал корпоративные отчеты Enron, игнорируя сокрытие руководством компании огромных финансовых потерь и долгов через мошеннические схемы. Именно после фактического роспуска Arthur Andersen «большая пятерка» и сократилась до четырех участников.
Спрос на профессиональных консультантов резко вырос, поскольку компании стремятся к трансформации бизнеса в условиях пандемии, а инвесторы уделяют все больше внимания вопросам экологического, социального и корпоративного управления, пишет FT. Еще одним фактором стал рост сделок по слиянию и поглощению — так, обороты курирующего данный сегмент подразделения KPMG достигли $13,7 млрд и выросли за год на 17%.