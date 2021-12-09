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Бизнес

В ММК оценили выпадающие в 2022 году доходы из-за роста налоговой нагрузки

Ведомости

ММК оценивает выпадающие доходы компании в 2022 г. из-за роста налоговой нагрузки для металлургических компаний в $200–250 млн, заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Мы, конечно, делаем прогнозы по ценам на будущий год, составляя бюджет. В настоящее время выпадающие доходы от повышения нагрузки оцениваем в $200–250 млн», — сказал он.

По словам Шиляева, выпадающие доходы компании в 2021 г. после введения с 1 августа экспортных пошлин на металлы составят более $200 млн. Отвечая на вопрос о возможном продлении экспортных пошлин в случае высоких цен на металлы, он отметил, что изменение налоговой нагрузки с 1 января уже будет предусматривать динамику цен на мировых рынках. «Поэтому к дополнительным налогам я отношусь абсолютно отрицательно», — сказал гендиректор ММК.

Как писали «Ведомости», с IV квартала 2020 г. на мировом рынке начался резкий рост цен на металлургическую продукцию на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией. В результате в России с 1 августа по 31 декабря 2021 г. правительством были введены временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163–164 млрд руб.

Осенью правительство согласовало основные параметры повышения налоговой нагрузки для металлургов, производителей удобрений и коксующегося угля на три года. В 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно привлечь в бюджет более 500 млрд руб. Основная суть законодательных изменений – привязка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к котировкам на это сырье на мировых рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных