В ММК оценили выпадающие в 2022 году доходы из-за роста налоговой нагрузки

По словам Шиляева, выпадающие доходы компании в 2021 г. после введения с 1 августа экспортных пошлин на металлы составят более $200 млн. Отвечая на вопрос о возможном продлении экспортных пошлин в случае высоких цен на металлы, он отметил, что изменение налоговой нагрузки с 1 января уже будет предусматривать динамику цен на мировых рынках. «Поэтому к дополнительным налогам я отношусь абсолютно отрицательно», — сказал гендиректор ММК.