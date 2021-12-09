В ММК оценили выпадающие в 2022 году доходы из-за роста налоговой нагрузки
ММК оценивает выпадающие доходы компании в 2022 г. из-за роста налоговой нагрузки для металлургических компаний в $200–250 млн, заявил в интервью «Ведомостям» генеральный директор компании Павел Шиляев.
«Мы, конечно, делаем прогнозы по ценам на будущий год, составляя бюджет. В настоящее время выпадающие доходы от повышения нагрузки оцениваем в $200–250 млн», — сказал он.
По словам Шиляева, выпадающие доходы компании в 2021 г. после введения с 1 августа экспортных пошлин на металлы составят более $200 млн. Отвечая на вопрос о возможном продлении экспортных пошлин в случае высоких цен на металлы, он отметил, что изменение налоговой нагрузки с 1 января уже будет предусматривать динамику цен на мировых рынках. «Поэтому к дополнительным налогам я отношусь абсолютно отрицательно», — сказал гендиректор ММК.
Как писали «Ведомости», с IV квартала 2020 г. на мировом рынке начался резкий рост цен на металлургическую продукцию на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией. В результате в России с 1 августа по 31 декабря 2021 г. правительством были введены временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163–164 млрд руб.
Осенью правительство согласовало основные параметры повышения налоговой нагрузки для металлургов, производителей удобрений и коксующегося угля на три года. В 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно привлечь в бюджет более 500 млрд руб. Основная суть законодательных изменений – привязка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к котировкам на это сырье на мировых рынках.