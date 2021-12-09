Минфин заявил о проработке решения о компенсациях авиакомпаниям за QR-коды

По словам трех источников «Ведомостей», членам комитета Госдумы по транспорту на встрече с представителями авиакомпаний 7 декабря было предложено отказаться от положений законопроекта об обязательном возврате денег за билет всем пассажирам, которые не предоставят QR-код и не смогут полететь. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по возвратному тарифу, а если билет был невозвратный — средства возвращаться не будут.