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Минфин заявил о проработке решения о компенсациях авиакомпаниям за QR-коды

Ведомости

Правительство прорабатывает решение о выделении средств из бюджета на компенсацию авиакомпаниям и аэропортам недополученных в результате введения QR-кодов доходов. Об этом «Ведомостям» сообщил официальный представитель Министерства финансов России.

«В настоящее время вопрос все также проходит межведомственное обсуждение. Решение пока не принято», — сообщили в пресс-службе Минфина.

Как ранее писали «Ведомости», замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 млрд руб. в декабре: 7,03 млрд руб. должно пойти авиакомпаниям, а 1,06 млрд руб. – аэропортам. Один из собеседников «Ведомостей» в авиакомпании сообщал, что Минфин уже заявил об отсутствии предусмотренных в бюджете денег на эти компенсации.

По словам трех источников «Ведомостей», членам комитета Госдумы по транспорту на встрече с представителями авиакомпаний 7 декабря было предложено отказаться от положений законопроекта об обязательном возврате денег за билет всем пассажирам, которые не предоставят QR-код и не смогут полететь. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по возвратному тарифу, а если билет был невозвратный — средства возвращаться не будут.

Текущая редакция законопроекта о введении QR-кодов на транспорте (внесен в Госдуму 12 ноября) предполагает, что деньги должны будут вернуть пассажирам без кода в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Авиакомпании направят свои инициативы в письменном виде уже после принятия законопроекта в первом чтении, уточнял один из источников «Ведомостей». Первое чтение проекта в Думе запланировано на 16 декабря. В Минтрансе не прокомментировали эти поправки в законопроект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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