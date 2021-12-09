Минфин заявил о проработке решения о компенсациях авиакомпаниям за QR-коды
Правительство прорабатывает решение о выделении средств из бюджета на компенсацию авиакомпаниям и аэропортам недополученных в результате введения QR-кодов доходов. Об этом «Ведомостям» сообщил официальный представитель Министерства финансов России.
«В настоящее время вопрос все также проходит межведомственное обсуждение. Решение пока не принято», — сообщили в пресс-службе Минфина.
Как ранее писали «Ведомости», замглавы Минтранса Игорь Чалик 9 ноября направлял в Минфин письмо с просьбой компенсировать авиаотрасли 8,09 млрд руб. в декабре: 7,03 млрд руб. должно пойти авиакомпаниям, а 1,06 млрд руб. – аэропортам. Один из собеседников «Ведомостей» в авиакомпании сообщал, что Минфин уже заявил об отсутствии предусмотренных в бюджете денег на эти компенсации.
По словам трех источников «Ведомостей», членам комитета Госдумы по транспорту на встрече с представителями авиакомпаний 7 декабря было предложено отказаться от положений законопроекта об обязательном возврате денег за билет всем пассажирам, которые не предоставят QR-код и не смогут полететь. Возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по возвратному тарифу, а если билет был невозвратный — средства возвращаться не будут.
Текущая редакция законопроекта о введении QR-кодов на транспорте (внесен в Госдуму 12 ноября) предполагает, что деньги должны будут вернуть пассажирам без кода в течение 30 дней с момента расторжения договора.
Авиакомпании направят свои инициативы в письменном виде уже после принятия законопроекта в первом чтении, уточнял один из источников «Ведомостей». Первое чтение проекта в Думе запланировано на 16 декабря. В Минтрансе не прокомментировали эти поправки в законопроект.