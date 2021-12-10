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Глава «Оператора ГТС Украины» оценил возможность прекращения транзита газа из РФ

Ведомости

Руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил прекращение транзита газа через Украину со стороны РФ этой зимой. Об этом он сказал в интервью изданию «Бизнес цензор».

«Это политический вопрос, а не экономический. Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал Макогон.

По его словам, компания готова к возможному прекращению транзита газа. С технологической точки зрения газотранспортная система сможет работать на ресурсах, которые ей удалось аккумулировать для прохождения зимнего периода.

«Но когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ из западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 г. Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 г., когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Та ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы», — подчеркнул он.

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. При этом 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении транзита газа через ее территорию после 2024 г. только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных