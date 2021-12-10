Глава «Оператора ГТС Украины» оценил возможность прекращения транзита газа из РФ

«Но когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ из западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 г. Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 г., когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Та ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы», — подчеркнул он.