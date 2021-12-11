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Песков исключил предоставление Греции скидки на газ

Ведомости

Россия не намерена снижать цены на газ для Греции, заявил в интервью греческому телеканалу ANT пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, страна «последовательно выполняет все свои обязательства перед греческими покупателями», удовлетворяя более 40% потребностей Греции в газе.

На вопрос о том, собирается ли Москва помочь Греции в условиях высоких цен на газ, Песков ответил, что цены по действующим соглашениям основаны на цене на нефть, а уменьшать их путем предоставления скидки Россия не намерена.

«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который будет действовать в течение определенного периода, и если это соглашение будет долгосрочным, вы продолжите получать газ по прогнозной цене. Не с ценами, которые могут вырасти от 500 до 1100 долларов за ночь», — сказал Песков.

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Отношениям двух стран Песков поставил оценку 6 из 10, потому что «еще многое предстоит сделать» и необходимо «подумать о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве».

С 1 января по 15 ноября «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,3% в годовом выражении, до 164,8 млрд куб. В частности, в Грецию поставки выросли на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г.

В Европе с августа наблюдался стремительный рост спотовых цен на газ. Пик роста цен пришелся на 6 октября, когда стоимость 1000 куб. м газа вплотную приблизилась к отметке в $2000. Это привело и к общему росту цен на энергоресурсы в Европе. После заявлений Путина о планах России увеличить поставки газа в ЕС спотовые цены снизились почти на $100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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