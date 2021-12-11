Песков исключил предоставление Греции скидки на газ

«Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который будет действовать в течение определенного периода, и если это соглашение будет долгосрочным, вы продолжите получать газ по прогнозной цене. Не с ценами, которые могут вырасти от 500 до 1100 долларов за ночь», — сказал Песков.