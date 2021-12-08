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Экономика

Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров впервые с октября

Ведомости

Биржевая цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 8 декабря, преодолела отметку $1200 за 1000 куб. м впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на газ с поставкой на январь на хабе TTF в Нидерландах на пике доходила до $1225,6 за тысячу кубометров. По состоянию на 13:41 мск котировки снизились до $1201 за тысячу кубометров, рост к предыдущему закрытию составил 7,2%.

В конце ноября начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников отмечал, что высокие цены на газ уже начали негативно влиять на спрос, при этом в компании не ожидают значительного снижения котировок в ближайшие месяцы.

Цены на нефть также растут на фоне уменьшившихся опасений в отношении нового штамма коронавируса омикрон. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI прибавили более $5 с прошлого четверга и достигли $75 и $71,5 за баррель соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных