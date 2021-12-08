Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров впервые с октября

Стоимость фьючерса на газ с поставкой на январь на хабе TTF в Нидерландах на пике доходила до $1225,6 за тысячу кубометров. По состоянию на 13:41 мск котировки снизились до $1201 за тысячу кубометров, рост к предыдущему закрытию составил 7,2%.