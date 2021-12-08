Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров впервые с октября
Биржевая цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 8 декабря, преодолела отметку $1200 за 1000 куб. м впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой на январь на хабе TTF в Нидерландах на пике доходила до $1225,6 за тысячу кубометров. По состоянию на 13:41 мск котировки снизились до $1201 за тысячу кубометров, рост к предыдущему закрытию составил 7,2%.
В конце ноября начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников отмечал, что высокие цены на газ уже начали негативно влиять на спрос, при этом в компании не ожидают значительного снижения котировок в ближайшие месяцы.
Цены на нефть также растут на фоне уменьшившихся опасений в отношении нового штамма коронавируса омикрон. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI прибавили более $5 с прошлого четверга и достигли $75 и $71,5 за баррель соответственно.