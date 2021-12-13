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«Яндекс» запустит сервис такси Yango в Камеруне

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Международный бренд сервиса «Яндекс.Такси» — Yango — запустится в Камеруне, сообщили в пресс-службе компании. Там сервис начнет работать сразу в двух городах — столице Яунде и Дуале. 

Yango сотрудничает с местными компаниями-перевозчиками, которые выполняют заказы сервиса, отметили в компании. 

Африканский континент стал первым, где начал свою работу Yango в октябре 2018 г. Первым городом, в котором запустился сервис, стал Абиджан в Кот-дʼИвуаре. На сегодняшний день сервис Yango доступен также в Гане, Израиле, Финляндии и Норвегии. Сервисы, входящие в ГК «Яндекс.Такси», действуют в 20 странах мира.

Помимо сервиса такси «Яндекс» развивает за рубежом сервисы экспресс-доставки продуктов под брендом Yango Deli, а также сервис кикшеринга. 12 октября «Яндекс» договорился о покупке израильского бизнеса по аренде электросамокатов Wind. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных