«Яндекс» запустит сервис такси Yango в Камеруне
Международный бренд сервиса «Яндекс.Такси» — Yango — запустится в Камеруне, сообщили в пресс-службе компании. Там сервис начнет работать сразу в двух городах — столице Яунде и Дуале.
Yango сотрудничает с местными компаниями-перевозчиками, которые выполняют заказы сервиса, отметили в компании.
Африканский континент стал первым, где начал свою работу Yango в октябре 2018 г. Первым городом, в котором запустился сервис, стал Абиджан в Кот-дʼИвуаре. На сегодняшний день сервис Yango доступен также в Гане, Израиле, Финляндии и Норвегии. Сервисы, входящие в ГК «Яндекс.Такси», действуют в 20 странах мира.
Помимо сервиса такси «Яндекс» развивает за рубежом сервисы экспресс-доставки продуктов под брендом Yango Deli, а также сервис кикшеринга. 12 октября «Яндекс» договорился о покупке израильского бизнеса по аренде электросамокатов Wind.