«Яндекс» запустит сервис такси Yango в Камеруне

Африканский континент стал первым, где начал свою работу Yango в октябре 2018 г. Первым городом, в котором запустился сервис, стал Абиджан в Кот-дʼИвуаре. На сегодняшний день сервис Yango доступен также в Гане, Израиле, Финляндии и Норвегии. Сервисы, входящие в ГК «Яндекс.Такси», действуют в 20 странах мира.