Книжная сеть «Республика» перешла в управление казахстанского бизнесмена

До 2020 г. «Республика» была одной из крупнейших независимых сетей книжных магазинов в России: сеть состояла из 40 магазинов и принадлежала Вадиму Дымову. На фоне финансовых проблем большая часть магазинов в прошлом году закрылась, а оставшиеся девять перешли в управление франчайзи – «Пролайф». В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республика» составлял 802 млн руб., а крупнейшим кредитором стала группа «Эксмо-аст» — она требовала 158,1 млн руб. Президент группы «Эксмо-аст» Олег Новиков сообщил «Коммерсанту», что долг «Республики» уже урегулирован.