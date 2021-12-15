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Книжная сеть «Республика» перешла в управление казахстанского бизнесмена

Ведомости

Сеть книжных магазинов «Республика» перешла в управление к основателю холдинга «Меломан» Игорю Дериглазову, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Kartoteka.ru и коммерческого директора сети Наталью Яковлеву. 

100% лицензиата книжной сети «Пролайф» 8 ноября перешли в управление от Регины Мухидиновой к «Интел-руал», 99% которого принадлежат Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «Пролайфа» Артему Кривенко.

До 2020 г. «Республика» была одной из крупнейших независимых сетей книжных магазинов в России: сеть состояла из 40 магазинов и принадлежала Вадиму Дымову. На фоне финансовых проблем большая часть магазинов в прошлом году закрылась, а оставшиеся девять перешли в управление франчайзи – «Пролайф». В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республика» составлял 802 млн руб., а крупнейшим кредитором стала группа «Эксмо-аст» — она требовала 158,1 млн руб. Президент группы «Эксмо-аст» Олег Новиков сообщил «Коммерсанту», что долг «Республики» уже урегулирован.

По словам коммерческого директора «Республики» Натальи Яковлевой, акционер не планирует продавать сеть. Сейчас разрабатывается новая стратегия развития, чтобы «вернуть былое величие» сети магазинов, сказала она. Сейчас лицензиат управляет восемью магазинами и интернет-магазином, но планируется расширение сети: 1 февраля откроется еще один магазин в Москве. Компания готова рассмотреть локации в столице, Санкт-Петербурге и Сочи. Решение, сохранить ли бренд «Республика», пока не принято, уточнила она.

По версии казахстанского Forbes, Игорь Дериглазов вместе с младшим братом — Александром, входят в список 50 самых влиятельных бизнесменов страны.

Ранее по теме: Сеть магазинов «Республика» планирует работать по франшизе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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