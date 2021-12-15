Книжная сеть «Республика» перешла в управление казахстанского бизнесмена
Сеть книжных магазинов «Республика» перешла в управление к основателю холдинга «Меломан» Игорю Дериглазову, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Kartoteka.ru и коммерческого директора сети Наталью Яковлеву.
100% лицензиата книжной сети «Пролайф» 8 ноября перешли в управление от Регины Мухидиновой к «Интел-руал», 99% которого принадлежат Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «Пролайфа» Артему Кривенко.
До 2020 г. «Республика» была одной из крупнейших независимых сетей книжных магазинов в России: сеть состояла из 40 магазинов и принадлежала Вадиму Дымову. На фоне финансовых проблем большая часть магазинов в прошлом году закрылась, а оставшиеся девять перешли в управление франчайзи – «Пролайф». В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление сети о собственном банкротстве. Долг «Республика» составлял 802 млн руб., а крупнейшим кредитором стала группа «Эксмо-аст» — она требовала 158,1 млн руб. Президент группы «Эксмо-аст» Олег Новиков сообщил «Коммерсанту», что долг «Республики» уже урегулирован.
По словам коммерческого директора «Республики» Натальи Яковлевой, акционер не планирует продавать сеть. Сейчас разрабатывается новая стратегия развития, чтобы «вернуть былое величие» сети магазинов, сказала она. Сейчас лицензиат управляет восемью магазинами и интернет-магазином, но планируется расширение сети: 1 февраля откроется еще один магазин в Москве. Компания готова рассмотреть локации в столице, Санкт-Петербурге и Сочи. Решение, сохранить ли бренд «Республика», пока не принято, уточнила она.
По версии казахстанского Forbes, Игорь Дериглазов вместе с младшим братом — Александром, входят в список 50 самых влиятельных бизнесменов страны.