Сеть магазинов «Республика» планирует работать по франшизе

В компании рассказали, что под управление по франшизе перейдут уже существующие магазины сети. Несколько собственных магазинов «Республики» продолжают работать, однако они тоже могут перейти под лицензионное управление, если поступят такие предложения. Сейчас магазины сети работают по франшизе в Москве и Екатеринбурге, также есть предложения об открытии магазинов по франшизе в других регионах. Магазины «Республики» в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-маганиза «Республика», добавили в компании.