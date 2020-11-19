Сеть магазинов «Республика» планирует работать по франшизе
Сеть книжных магазинов «Республика» откажется от сети собственных магазинов в пользу сети, работающей по лицензионному договору, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на коммерческого директора сети Наталью Яковлеву. Также «Республика» планирует сконцентрироваться на продажах в интернете, чтобы сохранить бренд на книжном рынке.
Ранее «Республика» подала заявление о собственном банкротстве.
«Мы как владельцы бренда не настаиваем на заключении договоров поставки с конкретным списком поставщиков и не стандартизируем формат – мы обсудили и закрепили с партнерами основные принципы бренда "Республика", однако партнер может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению», — пояснила Яковлева.
В компании рассказали, что под управление по франшизе перейдут уже существующие магазины сети. Несколько собственных магазинов «Республики» продолжают работать, однако они тоже могут перейти под лицензионное управление, если поступят такие предложения. Сейчас магазины сети работают по франшизе в Москве и Екатеринбурге, также есть предложения об открытии магазинов по франшизе в других регионах. Магазины «Республики» в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-маганиза «Республика», добавили в компании.
28 октября сеть магазинов сообщила о намерении объявить себя банкротом. Компания приняла такое решение, так как кризис в период пандемии коронавируса «нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию» сети магазинов, говорил представитель компании.
Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное бизнесменом Вадимом Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов». Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.