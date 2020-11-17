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Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика», говорится в картотеке арбитражных дел. Заявление было подано 16 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена, говорится в картотеке. 

28 октября сеть магазинов сообщила о намерении объявить себя банкротом. Компания приняла такое решение, так как кризис в период пандемии коронавируса «нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию» сети магазинов, говорил представитель компании.

Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное бизнесменом Вадимом Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов». Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее по теме: Сеть книжных магазинов «Республика» намерена объявить себя банкротом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных