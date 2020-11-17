Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика», говорится в картотеке арбитражных дел. Заявление было подано 16 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена, говорится в картотеке.
28 октября сеть магазинов сообщила о намерении объявить себя банкротом. Компания приняла такое решение, так как кризис в период пандемии коронавируса «нанес непоправимый ущерб финансовому состоянию» сети магазинов, говорил представитель компании.
Сетью «Республика» управляет ООО «Республика», основанное бизнесменом Вадимом Дымовым в 2006 г. Бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Дымов — основатель и председатель совета директоров продуктовой группы «Дымов». Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.