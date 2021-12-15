Газета
Бизнес

РБК: Россия установила рекорд по поставкам патронов в США

Ведомости

В 2021 г. Россия установила рекорд по поставкам патронов и их составных частей в США впервые с 1990-х гг., сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Бюро переписей США (аналог «Росстата»). Такой результат удалось достичь в условиях действующих санкций, которые направлены против импорта стрелкового оружия из России.

С января по октябрь 2021 г. американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 г. — $148 млн за весь год, он был побит благодаря поставкам в октябре 2021 г. на $15,4 млн. По подсчетам базы ООН Comtrade, поставки российских патронов за девять месяцев 2021 г. превысили 7700 т по сравнению с 5200 т за весь 2020 г. Согласно данным ООН, свыше 94% всех российских патронов экспортируется в США, страны Евросоюза ($2,7 млн в 2020 г.), Канаду ($1,5 млн) и Таиланд ($0,6 млн), пишет РБК.

Американским компаниям, по данным издания, удалось «найти лазейку» и получить лицензии на поставки несмотря на санкции, которые вступили в силу 7 сентября. Они были введены в августе 2021 г. в связи с ситуацией вокруг возможного отравления Алексея Навального. Санкции ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции.

Несмотря на введенные ограничения, у американских компаний была возможность успеть оформить разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие. Такие лицензии, выдаваемые Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при минюсте США, действуют два года даже при наличии действующих санкций, отметили в РБК.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных