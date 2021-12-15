РБК: Россия установила рекорд по поставкам патронов в США
В 2021 г. Россия установила рекорд по поставкам патронов и их составных частей в США впервые с 1990-х гг., сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Бюро переписей США (аналог «Росстата»). Такой результат удалось достичь в условиях действующих санкций, которые направлены против импорта стрелкового оружия из России.
С января по октябрь 2021 г. американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 г. — $148 млн за весь год, он был побит благодаря поставкам в октябре 2021 г. на $15,4 млн. По подсчетам базы ООН Comtrade, поставки российских патронов за девять месяцев 2021 г. превысили 7700 т по сравнению с 5200 т за весь 2020 г. Согласно данным ООН, свыше 94% всех российских патронов экспортируется в США, страны Евросоюза ($2,7 млн в 2020 г.), Канаду ($1,5 млн) и Таиланд ($0,6 млн), пишет РБК.
Американским компаниям, по данным издания, удалось «найти лазейку» и получить лицензии на поставки несмотря на санкции, которые вступили в силу 7 сентября. Они были введены в августе 2021 г. в связи с ситуацией вокруг возможного отравления Алексея Навального. Санкции ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции.
Несмотря на введенные ограничения, у американских компаний была возможность успеть оформить разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие. Такие лицензии, выдаваемые Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при минюсте США, действуют два года даже при наличии действующих санкций, отметили в РБК.