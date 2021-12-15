РБК: Россия установила рекорд по поставкам патронов в США

С января по октябрь 2021 г. американские компании ввезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 г. — $148 млн за весь год, он был побит благодаря поставкам в октябре 2021 г. на $15,4 млн. По подсчетам базы ООН Comtrade, поставки российских патронов за девять месяцев 2021 г. превысили 7700 т по сравнению с 5200 т за весь 2020 г. Согласно данным ООН, свыше 94% всех российских патронов экспортируется в США, страны Евросоюза ($2,7 млн в 2020 г.), Канаду ($1,5 млн) и Таиланд ($0,6 млн), пишет РБК.