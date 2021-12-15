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«Газпром»: запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки

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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на Украине опустились практически до уровня начала закачки в этом году и составили 15,34 млрд куб. м, это на 39,2% ниже, чем в прошлом году, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», — говорится в сообщении.

Из подземных хранилищ в Европе отобрано 32,6% объема газа, закачанного туда летом, уточнили в компании. По данным Gas Infrastructure Europe на 13 декабря, объем активного газа в ПХГ в Европе на 24,5% ниже, чем в прошлом году.

Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что значительный объем топлива в ПХГ Украины принадлежит европейским и частным операторам, которые начали постепенно откачивать его оттуда.

7 октября «Интерфакс-Украина» сообщил со ссылкой на данные «Укртрансгаза», что страна начала отбор газа из подземных хранилищ. 1 октября ПХГ пополнились на 13,9 млн куб. м, 2 октября – на 600 000 куб. м, 3-4 октября баланс был почти нейтральным. 5 октября из ПХГ было отобрано 100 000 куб. м, а 6 октября – 9,08 млн куб. м. 7 октября глава оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отметил, что компания возобновит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенного потепления.

По данным Переломы, Украина располагает запасами в хранилищах в объеме 18,7 млрд куб. м газа, что соответствует средним значениям вхождения в отопительный сезон на протяжении последних десяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных