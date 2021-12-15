«Газпром»: запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
«Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», — говорится в сообщении.
Из подземных хранилищ в Европе отобрано 32,6% объема газа, закачанного туда летом, уточнили в компании. По данным Gas Infrastructure Europe на 13 декабря, объем активного газа в ПХГ в Европе на 24,5% ниже, чем в прошлом году.
Ранее на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин заявил, что значительный объем топлива в ПХГ Украины принадлежит европейским и частным операторам, которые начали постепенно откачивать его оттуда.
7 октября «Интерфакс-Украина» сообщил со ссылкой на данные «Укртрансгаза», что страна начала отбор газа из подземных хранилищ. 1 октября ПХГ пополнились на 13,9 млн куб. м, 2 октября – на 600 000 куб. м, 3-4 октября баланс был почти нейтральным. 5 октября из ПХГ было отобрано 100 000 куб. м, а 6 октября – 9,08 млн куб. м. 7 октября глава оператора ПХГ Украины Сергей Перелома отметил, что компания возобновит закачку в случае улучшения погодных условий и снижения потребления природного газа, но синоптики в ближайшее время не прогнозируют существенного потепления.
По данным Переломы, Украина располагает запасами в хранилищах в объеме 18,7 млрд куб. м газа, что соответствует средним значениям вхождения в отопительный сезон на протяжении последних десяти лет.