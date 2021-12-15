S&P Global повысило ESG-рейтинг «Роснефти»

Принципы ESG интегрированы в систему корпоративного управления компании, говорил ранее в интервью «Ведомостям» первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. «Такая интеграция происходит на всех уровнях: от совета директоров, комитета СД по стратегии и устойчивому развитию до комитета по углеродному менеджменту, председателем которого я являюсь. Стоит подчеркнуть, что показатели KPI (ключевые показатели эффективности), связанные с ESG, также применяются на всех уровнях: от правления компании до конкретных бизнес-подразделений», — сказал он. Касимиро напомнил, что в 2018–2022 гг. объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» составит 300 млрд руб. и компания обгоняет Chevron, «Газпром» и «Лукойл» по параметру интенсивности выбросов углерода на 1000 б. н. э.