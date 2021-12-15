S&P Global повысило ESG-рейтинг «Роснефти»
Международное рейтинговое агентство S&P Global повысило отраслевой рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития S&P Global ESG Scores на 14 пунктов — до 68 баллов, сообщает пресс-служба нефтяной компании.
«При этом общий рейтинг компании улучшен до 47 баллов. Особенно высокую оценку получили показатели “Роснефти” в области деловой и корпоративной этики, раскрытия данных в области охраны окружающей среды и ее социальной деятельности», — говорится в сообщении.
Всего в рейтинге S&P Global ESG Scores в текущем году участвуют 1843 компании. Их суммарная капитализация составляет порядка 45% от общей капитализации компаний, акции которых котируются на мировых фондовых биржах. Рейтинг оценивает показатели устойчивого развития компаний на основе результатов анкетирования корпоративной устойчивости CSA (Corporate Sustainability Assessment).
В декабре 2021 г. «Роснефть» сообщила о вхождении в число лидеров международного климатического рейтинга CDP (Carbon Disclosure Project) среди глобальных нефтегазовых компаний. По итогам независимой оценки компании был присвоен рейтинг категории «В» — на уровень превышающий средний показатель глобального климатического рейтинга участников. При этом деятельность в области корпоративного управления и сокращения выбросов парниковых газов оценена CDP по наивысшей шкале «А».
Принципы ESG интегрированы в систему корпоративного управления компании, говорил ранее в интервью «Ведомостям» первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. «Такая интеграция происходит на всех уровнях: от совета директоров, комитета СД по стратегии и устойчивому развитию до комитета по углеродному менеджменту, председателем которого я являюсь. Стоит подчеркнуть, что показатели KPI (ключевые показатели эффективности), связанные с ESG, также применяются на всех уровнях: от правления компании до конкретных бизнес-подразделений», — сказал он. Касимиро напомнил, что в 2018–2022 гг. объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» составит 300 млрд руб. и компания обгоняет Chevron, «Газпром» и «Лукойл» по параметру интенсивности выбросов углерода на 1000 б. н. э.
Четыре года назад «Роснефть» первой в России заявила о необходимости достижения лидерских позиций в отрасли по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, говорил Касимиро. «Мы были первой российской нефтегазовой компанией, которая интегрировала цели ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию. Совет директоров утвердил публичную позицию по этому вопросу в декабре 2018 г. И «Роснефть» была первой компанией в России, которая приняла план углеродного менеджмента с четкими целевыми показателями», — заключил он.