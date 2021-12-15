Uber решил продать долю в китайском конкуренте Didi
Uber Technologies Inc. планирует продать доли в нестратегических активах, включая долю в китайском конкуренте — агрегаторе Didi, сообщил Reuters со ссылкой на главу компании Дару Хосровшахи. По словам главы Uber, рынок Китая является «сложным и непрозрачным».
По данным агентства, Uber принадлежит 12,8% акций Didi. Uber не работает в Китае с 2016 г., он ушел с рынка как раз из-за ценовой войны с Didi, указывает издание. Сервис передал Didi свой операционный бизнес в Китае в обмен на долю в 12,8%.
В конце ноября Управление по вопросам киберпространства Китая обратилось к руководству Didi с просьбой разработать план делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Просьба китайского регулятора связана с опасениями по поводу возможной утечки персональных данных пользователей в США. DiDi попросили продумать детали ухода с биржи, которые еще должно одобрить правительство. Среди рассматриваемых вариантов — прямая приватизация или размещение на Гонконгской бирже сразу после ухода с Нью-Йоркской биржи, рассказали источники Bloomberg.
В первом случае DiDi должна будет выкупить акции как минимум на уровне цены IPO, то есть $14 за одну американскую депозитарную акцию (ADS). Если цена будет ниже, то компании могут грозить многочисленные судебные иски. В случае вторичного листинга в Гонконге бумаги компании могут быть размещены по цене ниже текущих уровней. По словам источников агентства, решение пока не принято и регулятор может передумать.
Didi разместила акции в Нью-Йорке в июне текущего года и продала 317 млн ADS на $4,4 млрд. Листинг DiDi стал вторым по величине IPO китайской компании в США после гиганта электронной коммерции Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 г. Однако этот шаг вызвал недовольство китайских регуляторов, которые предлагали такси-сервису сначала провести проверку безопасности своих сетей. Как сообщала газета The Wall Street Journal, Управление по вопросам киберпространства Китая просило отложить IPO, однако компания ускорила подготовку к нему и разместила акции 30 июня, хотя ранее планировала выйти на биржу только во втором полугодии 2021 г.