Uber решил продать долю в китайском конкуренте Didi

Didi разместила акции в Нью-Йорке в июне текущего года и продала 317 млн ADS на $4,4 млрд. Листинг DiDi стал вторым по величине IPO китайской компании в США после гиганта электронной коммерции Alibaba, который привлек $25 млрд в 2014 г. Однако этот шаг вызвал недовольство китайских регуляторов, которые предлагали такси-сервису сначала провести проверку безопасности своих сетей. Как сообщала газета The Wall Street Journal, Управление по вопросам киберпространства Китая просило отложить IPO, однако компания ускорила подготовку к нему и разместила акции 30 июня, хотя ранее планировала выйти на биржу только во втором полугодии 2021 г.