«Лента» купит онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд рублей
Сеть гипермаркетов «Лента», основным акционером которой является «Севергрупп» Алексея Мордашова, приобретает онлайн-гипермаркет «Утконос», говорится в сообщении «Ленты». Основным акционером «Утконоса» также является «Севергрупп», сумма сделки составит 20 млрд руб.
Для покупки «Утконоса» «Лента» выпустит дополнительные акции по закрытой подписке в пользу «Севергрупп», отмечается в сообщении. Цена подписки составит 1087 руб. за одну акцию. Сделка будет осуществлена в форме приобретения «Лентой» 100% доли в «Новый импульс — 50» (юрлицо «Утконоса») у «Севергрупп».
Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, отмечается в сообщении сети. «Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум», — отмечается в сообщении. Приобретение «Утконоса» соответствует стратегической цели «Ленты» по достижению 10%-ной доли рынка e-grocery России к 2025 г., отметили в компании.
Акции «Ленты» отреагировали ростом на сообщения о сделке. На 10:58 бумаги подорожали на 7,22% — до 1233 за штуку, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
«Утконос» некогда был лидером по онлайн-торговле продуктами, но с приходом на рынок онлайн X5 Group, «Сбера» и «Вкусилла» онлайн-гипермаркет уступил лидерство. За январь-сентябрь 2021 г. «Утконос» занял четвертое место по объему продаж в рейтинге крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров от Infoline. По данным Data Insight за 2020 г., «Утконос» занимал 8-е место среди онлайн-магазинов с долей рынка в 5,8%.
Выручка «Утконоса» за прошлый год составила 14,4 млрд руб. против 8,6 млрд руб. годом ранее. В 2020 г. количество заказов «Утконоса» достигло 2,7 млн со средним чеком 5359 руб., говорится в сообщении «Ленты». В первом полугодии 2021 г. общие продажи «Утконоса» выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,8 млрд руб. «Утконос» управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 000 кв. м и двумя арендованными общей площадью 21 000 кв. м, расположенными в Москве и Московской области.
У «Ленты» 140 супермаркетов и 254 гипермаркета в 89 городах европейской части России. Ритейлер является четвертым в стране по выручке — за прошлый год она составила 445 млрд руб. Тройка лидеров — X5 Retail Group, «Магнит», а также объединенная сеть «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое».
В начале августа «Лента» закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa в России за 225 млн евро. После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России, а «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка.