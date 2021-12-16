«Лента» купит онлайн-гипермаркет «Утконос» за 20 млрд рублей

Выручка «Утконоса» за прошлый год составила 14,4 млрд руб. против 8,6 млрд руб. годом ранее. В 2020 г. количество заказов «Утконоса» достигло 2,7 млн со средним чеком 5359 руб., говорится в сообщении «Ленты». В первом полугодии 2021 г. общие продажи «Утконоса» выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,8 млрд руб. «Утконос» управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 000 кв. м и двумя арендованными общей площадью 21 000 кв. м, расположенными в Москве и Московской области.