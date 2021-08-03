«Лента» закрыла сделку по приобретению супермаркетов Billa
Ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, завершил сделку с «Билла Россия» о покупке сети супермаркетов Billa за 225 млн евро (19,52 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 августа), сообщает пресс-служба компании. Изначально, в середине мая, сделка оценивалась в 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая).
«Цена покупки на момент закрытия составила около 225 млн евро, что отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала «Билла Россия», — объяснили в «Ленте». В течение года ритейлер планирует интегрировать 161 супермаркет Billa, инфраструктуру цепочек поставок, в частности распределительный центр, который находится в подмосковном поселке Быково, а также сотрудников «Билла Россия».
Российский ритейлер «Лента» 19 мая объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa в России общей торговой площадью 138 000 кв. м, которые преимущественно находятся на территории Москвы и Московской области, и распределительного центра сети за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку.
После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России, а «Лента» станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Член правления Rewe International AG (владелец сети Billa) Эспен Ларсен объяснил уход компании из России рыночной ситуацией в стране, которая не позволяет сети занять лидирующие позиции, несмотря на значительные инвестиции.
Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15 700 торговых точек, около 360 000 сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии. Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка.