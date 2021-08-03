«Лента» закрыла сделку по приобретению супермаркетов Billa

Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15 700 торговых точек, около 360 000 сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии. Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка.