Член правления сети супермаркетов Billa объяснил уход компании из России

Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15,7 тыс. торговых точек, около 360 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии.