Член правления сети супермаркетов Billa объяснил уход компании из России
Продажа супермаркетов Billa в России стала следствием рыночной ситуации в стране, которая не позволяет сети занять лидирующие позиции, несмотря на значительные инвестиции. Об этом сообщил член правления Rewe International AG (владелец сети Billa) Эспен Ларсен.
«Наша стратегическая цель — занять лидирующие позиции на всех наших рынках и использовать оптимальный синергетический эффект. Учитывая это, мы постоянно изучаем и корректируем наше портфолио. Рыночная ситуация в России, размер, сложность и развитость розничного рынка не позволяют этого, несмотря на значительные инвестиции», — приводятся слова Ларсена в сообщении Rewe Group.
19 мая российский ритейлер «Лента» объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa в России общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., которые преимущественно находятся на территории Москвы и Московской области, и распределительного центра сети за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). Закрытие сделки ожидается летом 2021 г. при согласовании со стороны Федеральной антимонопольной службы. «Ведомости» направили запрос в ФАС.
После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России.
Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15,7 тыс. торговых точек, около 360 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии.
Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка.