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Бизнес

Reddit планирует IPO в США

Ведомости

Американская Reddit Inc., которой принадлежит одноименная социальная платформа, конфиденциально подала заявку на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится в пресс-релизе компании.

Предлагаемый ценовой диапазон IPO и точное количество акций на продажу пока не определены. Сроки проведения размещения будут зависеть от одобрения регулятора, а также от рыночных условий, сообщили в компании.

В феврале 2021 г. Reddit привлекла $250 млн от частных инвесторов, компанию тогда оценили в $6,5 млрд. В августе в рамках нового инвестраунда объемом $410 млн оценка выросла до $10 млрд. В марте первым финансовым директором Reddit стал Дрю Воллеро, который ранее работал в Snap и занимался подготовкой этой соцсети к IPO в 2017 г.

Портал Reddit был основан в июне 2005 г., он сочетает в себе элементы социальных сетей и форумов. Сейчас он является одной из крупнейших социальных платформ в мире с более 52 млн ежедневных активных пользователей и более 100 000 активных сообществ.

Главный исполнительный директор Reddit Стив Хаффман летом отметил рост популярности сайта на фоне ажиотажа вокруг одного из его сообществ, WallStreetBets, члены которого стали «разгонять» акции GameStop, AMC Entertainment и ряда других компаний.

По словам Хаффмана, этот эпизод помог Reddit завоевать миллионы новых пользователей, а также новых рекламодателей, являющихся основным источником выручки компании. Во II квартале текущего года рекламные доходы компании впервые превысили $100 млн, увеличившись на 192% в годовом выражении. При этом компания по-прежнему остается убыточной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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