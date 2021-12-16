Reddit планирует IPO в США

В феврале 2021 г. Reddit привлекла $250 млн от частных инвесторов, компанию тогда оценили в $6,5 млрд. В августе в рамках нового инвестраунда объемом $410 млн оценка выросла до $10 млрд. В марте первым финансовым директором Reddit стал Дрю Воллеро, который ранее работал в Snap и занимался подготовкой этой соцсети к IPO в 2017 г.