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Как основатели соцсети Reddit имитировали активность пользователей

И почему только сейчас собираются на биржу
Софья Корепанова
Сооснователь, гендиректор Reddit Стив Хаффман /Alex Flynn / Bloomberg via Getty Images

В мире, где Facebook, Twitter и даже недавно рожденная соцсеть Clubhouse успели провести IPO, остался еще крупный ресурс с многолетней историей, все еще не вышедший на биржу. Но, похоже, Reddit уже готовится. В конце прошлой недели они наняли финансового директора. Это шаг на пути к IPO, пишет The New York Times. Газета спросила гендиректора и сооснователя Reddit Стива Хаффмана, станет ли его детище публичным. Ответ был таков: «Мы думаем об этом. Мы работаем над этим».

Reddit возникла 15 лет назад как социальный новостной сайт, где пользователи размещают ссылки на понравившиеся им страницы, а другие голосуют «за» или «против». Ежедневно Reddit посещает более 52 млн человек, в ней более 100 000 тематических сообществ (так называемых сабреддитов), в которых обсуждают опубликованные ссылки. Reddit регулярно появляется в новостях по всему миру. Именно на этом сайте «диванные хомячки» сговорились в сабреддите WallStreetBets и сыграли против воротил с Уолл-стрит. Дело кончилось миллиардными убытками фондов, шортивших акции компании GameStop. По этому поводу Хаффмана и других участников той истории вызвали в конце февраля свидетельствовать в конгрессе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных