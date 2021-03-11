Как основатели соцсети Reddit имитировали активность пользователей

Как основатели соцсети Reddit имитировали активность пользователейИ почему только сейчас собираются на биржу
В мире, где Facebook, Twitter и даже недавно рожденная соцсеть Clubhouse успели провести IPO, остался еще крупный ресурс с многолетней историей, все еще не вышедший на биржу. Но, похоже, Reddit уже готовится. В конце прошлой недели они наняли финансового директора. Это шаг на пути к IPO, пишет The New York Times. Газета спросила гендиректора и сооснователя Reddit Стива Хаффмана, станет ли его детище публичным. Ответ был таков: «Мы думаем об этом. Мы работаем над этим».
Reddit возникла 15 лет назад как социальный новостной сайт, где пользователи размещают ссылки на понравившиеся им страницы, а другие голосуют «за» или «против». Ежедневно Reddit посещает более 52 млн человек, в ней более 100 000 тематических сообществ (так называемых сабреддитов), в которых обсуждают опубликованные ссылки. Reddit регулярно появляется в новостях по всему миру. Именно на этом сайте «диванные хомячки» сговорились в сабреддите WallStreetBets и сыграли против воротил с Уолл-стрит. Дело кончилось миллиардными убытками фондов, шортивших акции компании GameStop. По этому поводу Хаффмана и других участников той истории вызвали в конце февраля свидетельствовать в конгрессе.