Рыбопромышленники предупредили о риске срыва вылова минтая
Российские добытчики минтая заявили о риске сбоя в вылове рыбы и производстве из-за новых требований к оформлению разрешений на добычу водных биоресурсов, которые вступят в силу в январе. Письма с таким предупреждением президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак направили вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует отрасль.
«Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции, которая стартует 1 января следующего года», — отмечает Буглак в письме, которое есть в распоряжении РБК.
Согласно постановлению правительства, с 1 января получить разрешение на добычу биоресурсов для судов, произведенных за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), можно только при предоставлении информации о его таможенном декларировании. Рыбопромышленники утверждают, что нормативных актов, определяющих точный перечень необходимых документов для доказательства растаможки судна, в России пока нет.
Кроме того, так как территория ЕАЭС не включает в себя территорию бывшего СССР, проблема может возникнуть с использованием 46 крупнотоннажных судов украинского производства.
«Неясно, считать такие суда построенными или приобретенными на территории ЕАЭС или за его пределами», — говорится в письме Ассоциации добытчиков минтая.
Причиной сбоя в работе может стать и отсутствие информации о растаможке судна, прошедшего процедуру таможенного декларирования при прежних владельцах, отмечает президент ВАРПЭ.
Выловом минтая сейчас занимается около 120-125 судов, а вовремя разрешения рискуют не получить 45% из них. Потери авторы обращений оценивают в более чем 300 млн руб. в сутки. Они попросили Абрамченко «оказать содействие в разрешении создавшейся ситуации и дать соответствующее поручение ФТС России».
В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко РБК заявили, что новое регулирование позволит выйти из тени построенным или купленным за рубежом судам, которые добывают рыбу по российским квотам и уходят от таможенных платежей и налогов. Такая ситуация нарушает конкуренцию, считают в аппарате.
По данным ВАРПЭ и АДМ, на Дальнем Востоке в год добывают порядка 3,6 млн т водных биоресурсов, из которых производится около 3 млн т продукции.