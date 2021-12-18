Рыбопромышленники предупредили о риске срыва вылова минтая

Согласно постановлению правительства, с 1 января получить разрешение на добычу биоресурсов для судов, произведенных за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), можно только при предоставлении информации о его таможенном декларировании. Рыбопромышленники утверждают, что нормативных актов, определяющих точный перечень необходимых документов для доказательства растаможки судна, в России пока нет.