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У российских добытчиков минтая могут возникнуть новые сложности с экспортом продукции в Китай

Это связано с системой маркировки продукции, которая заработает в начале 2022 года
Екатерина Бурлакова
Для рыбной продукции, предназначенной для последующей переработки или реэкспорта, требования по маркировке могут быть упрощены / Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой предложить властям Китая отменить новые правила маркировки замороженной продукции для экспорта в эту страну. Об этом говорится в письме, с копией которого ознакомились «Ведомости». Президент АДМ Алексей Буглак ее подлинность подтвердил. Представитель Минсельхоза сообщил, что документ в ведомство поступил.

Приказ Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, который вступает в силу с 1 января 2022 г., обязывает импортеров маркировать как внешнюю, так и внутреннюю части упаковки. Кроме того, помимо стандартного перечня информации (о производителе, его реквизитах, наименовании товаров, названии судна, района вылова и т. д.) нужно дополнительно указать регистрационные номера и адреса всех предприятий, имеющих отношение к экспортируемой продукции, включая промысловые, перерабатывающие и транспортные суда, а также склады-холодильники временного хранения. Это сделать невозможно, пишет Буглак. Дело в том, что компании заранее не знают названия транспортных судов, на которых рыба будет доставлена из района промысла, а также наименования складов-холодильников, где она будет храниться. По его словам, решение о выборе таких объектов принимается оперативно и во многом зависит от наличия свободных емкостей. Это подтверждает и заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он также считает, что в этой части новые правила китайской стороны могут быть невыполнимы. Представитель Русской рыбопромышленной компании отмечает, что это может существенно затруднить экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных