У российских добытчиков минтая могут возникнуть новые сложности с экспортом продукции в Китай

Приказ Главного таможенного управления (ГТУ) Китая, который вступает в силу с 1 января 2022 г., обязывает импортеров маркировать как внешнюю, так и внутреннюю части упаковки. Кроме того, помимо стандартного перечня информации (о производителе, его реквизитах, наименовании товаров, названии судна, района вылова и т. д.) нужно дополнительно указать регистрационные номера и адреса всех предприятий, имеющих отношение к экспортируемой продукции, включая промысловые, перерабатывающие и транспортные суда, а также склады-холодильники временного хранения. Это сделать невозможно, пишет Буглак. Дело в том, что компании заранее не знают названия транспортных судов, на которых рыба будет доставлена из района промысла, а также наименования складов-холодильников, где она будет храниться. По его словам, решение о выборе таких объектов принимается оперативно и во многом зависит от наличия свободных емкостей. Это подтверждает и заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он также считает, что в этой части новые правила китайской стороны могут быть невыполнимы. Представитель Русской рыбопромышленной компании отмечает, что это может существенно затруднить экспорт.