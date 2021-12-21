Газета
Бизнес

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Еде» и «Лавке»

Ведомости

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, сообщила компания. Общая сумма сделки, о которой объявили в конце августа, составила $1 млрд.

«Яндекс» также приобрел у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V. и довел свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.

«Яндекс» и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», — отметили в пресс-службе компании.

Компания также получила право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд.

Об объединении бизнесов «Яндекс» и Uber сообщили в июле 2017 г. Изначально они анонсировали создание новой компании, в которую планировали проинвестировать по $100 млн и $225 млн соответственно, оценив общее предприятие в $3,725 млрд. Предполагалось, что на 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании.

О том, что «Яндекс» заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси», бывший операционный директор компании Грег Абовский заявил на конференц-коле в июне прошлого года. В том же месяце о потенциальном «разводе» с Uber писал Bloomberg со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» сообщил изданию тогда, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях.

Выкуп доли Uber в «Яндекс.Такси» может быть альтернативой IPO, указывал Bloomberg. О наличии у компании планов выйти на биржу агентство писало еще в октябре 2019 г. «Яндекс» якобы хотел привлечь к размещению акций инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных