«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Еде» и «Лавке»
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, сообщила компания. Общая сумма сделки, о которой объявили в конце августа, составила $1 млрд.
«Яндекс» также приобрел у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V. и довел свою долю в нем до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.
«Яндекс» и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», — отметили в пресс-службе компании.
Компания также получила право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд.
Об объединении бизнесов «Яндекс» и Uber сообщили в июле 2017 г. Изначально они анонсировали создание новой компании, в которую планировали проинвестировать по $100 млн и $225 млн соответственно, оценив общее предприятие в $3,725 млрд. Предполагалось, что на 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании.
О том, что «Яндекс» заинтересован в увеличении своей доли в «Яндекс.Такси», бывший операционный директор компании Грег Абовский заявил на конференц-коле в июне прошлого года. В том же месяце о потенциальном «разводе» с Uber писал Bloomberg со ссылкой на источники. Представитель «Яндекса» сообщил изданию тогда, что компания постоянно рассматривает различные варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях.
Выкуп доли Uber в «Яндекс.Такси» может быть альтернативой IPO, указывал Bloomberg. О наличии у компании планов выйти на биржу агентство писало еще в октябре 2019 г. «Яндекс» якобы хотел привлечь к размещению акций инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Оценка компании варьировалась от $5 млрд до $8 млрд, показатель зависел от того, какие подразделения войдут в периметр сделки. В мае 2020 г. управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявил The Bell, что IPO «Яндекс.Такси» не входит в число основных приоритетов.