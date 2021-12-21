Микрокредитная «дочка» OR Group намерена привлечь $100 млн в ходе листинга в Канаде

В сентябре OR Group заявляла о планах разместить акции своей микрофинансовой «дочки» на бирже TSX в Торонто через специальную CPC-компанию – канадский аналог SPAC. По словам Титова, компании заключат окончательное соглашение в ближайшее время. В ходе листинга «Арифметику» могут оценить в $100-140 млн, отметил он, добавив, что вырученные средства могут помочь компании выйти на международный рынок в 2023 г.