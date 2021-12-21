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Микрокредитная «дочка» OR Group намерена привлечь $100 млн в ходе листинга в Канаде

Ведомости

Российская микрокредитная компания «Арифметика» (входит в OR Group) планирует разместить свои ценные бумаги на бирже в Канаде, сообщил директор OR Group Антон Титов.

«Арифметика» намерена привлечь в ходе листинга $100 млн, рассказал бизнесмен в интервью Reuters. Всего компания разместит по 12-15% акций в ходе трех раундов. В течение 12-18 месяцев «Арифметика» планирует вывести на рынок 49% акций.

В сентябре OR Group заявляла о планах разместить акции своей микрофинансовой «дочки» на бирже TSX в Торонто через специальную CPC-компанию – канадский аналог SPAC. По словам Титова, компании заключат окончательное соглашение в ближайшее время. В ходе листинга «Арифметику» могут оценить в $100-140 млн, отметил он, добавив, что вырученные средства могут помочь компании выйти на международный рынок в 2023 г.

«Арифметика» по итогам первой половины 2021 г. занимала среди российских МФО 11-е место по объему портфеля микрозаймов с показателем 2,9 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». По итогам прошлого года выручка компании составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль – 0,6 млрд руб. Выручка по итогам 2021 г. составит 2,2 млрд руб., а чистая прибыль — около 600 млн руб., сказал в беседе с Reuters Титов.

OR Group (до июня 2021-го — «Обувь России») — российская обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске. Группа занимается розничной и оптовой торговлей обувью и одеждой под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход», S-TEP, All.Go и Snow Guard, франчайзингом и производством обуви на фабрике в Новосибирске. На 1 сентября 2021 г. сеть OR Group насчитывала 802 магазина в 319 городах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных