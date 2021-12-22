VK запустил обновленную программу защиты данных пользователей
VK запускает обновленную программу защиты пользователей и их данных — VK Protect, сообщили в пресс-службе компании. Она объединит уже действующие программы защиты в рамках экосистемы компании.
Как сообщают в пресс-службе, основная задача обновленной программы — это объединение всех технических решений, которые ранее принимались компанией для защиты пользователей. Нововведения помогут эффективнее управлять приватностью и применять инструменты для защиты личной информации. В VK также расширили применение двухфакторной аутентификации, которую теперь будут обязаны пройти все администраторы сообществ с более чем 10 000 подписчиков. На данный момент на платформе насчитывается 140 000 таких обществ. Двухфакторная аутентификация доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.
Директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова подчеркнула, что информационная безопасность останется ключевым приоритетом для компании. «Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности. Мы планируем и дальше развивать это направление — вкладывать в него еще больше ресурсов и активно просвещать пользователей рунета», – добавила Фролова.
Помимо этого в начале 2022 г. в личном кабинете VK ID появится Центр управления безопасностью пользователя, где можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. В рамках VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) «ВКонтакте» и VK ID — будет расширена, а уровень вознаграждения — повышен.