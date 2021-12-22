VK запустил обновленную программу защиты данных пользователей

Как сообщают в пресс-службе, основная задача обновленной программы — это объединение всех технических решений, которые ранее принимались компанией для защиты пользователей. Нововведения помогут эффективнее управлять приватностью и применять инструменты для защиты личной информации. В VK также расширили применение двухфакторной аутентификации, которую теперь будут обязаны пройти все администраторы сообществ с более чем 10 000 подписчиков. На данный момент на платформе насчитывается 140 000 таких обществ. Двухфакторная аутентификация доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.