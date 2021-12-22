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«Коммерсантъ»: Ericsson намерен запустить производство станций 5G в России

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Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson готовится к локализации в России производства базовых станций стандарта 5G, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников издания, Ericsson рассматривает два варианта: строить собственное предприятие или найти российского партнера, на мощностях которого можно будет развернуть производство.

Сообщается, что сейчас шведская компания рассматривает в качестве потенциального партнера GS Group («Концерн инновационные технологии», производитель электроники, также выпускает светодиоды и микросхемы). Ericsson также проводит технологический аудит площадки GS Group в Калининграде.

В ноябре финская Nokia и российский производитель вычислительной техники Yadro подписали соглашение о намерении запустить в России производства базовых станций стандартов 4G и 5G. Доли Yadro и Nokia в совместном предприятии составят 51% и 49% соответственно. Производство будет развернуто на строящемся заводе в Дубне.

Идею локализовать производство базовых станций изучают и в китайской ZTE: сейчас вендор собирает информацию о потенциальном объеме рынка локализованных станций 5G на следующие 5–10 лет. «Только после того как получим данные, мы сможем говорить о конкретных шагах в сторону локализации производства», — заявил вице-президент корпорации по России Тигран Погосян. Третий крупный поставщик, китайская Huawei, в настоящее время ведет переговоры с российскими властями и участниками рынка, пишет «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных