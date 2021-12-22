«Коммерсантъ»: Ericsson намерен запустить производство станций 5G в России
По словам собеседников издания, Ericsson рассматривает два варианта: строить собственное предприятие или найти российского партнера, на мощностях которого можно будет развернуть производство.
Сообщается, что сейчас шведская компания рассматривает в качестве потенциального партнера GS Group («Концерн инновационные технологии», производитель электроники, также выпускает светодиоды и микросхемы). Ericsson также проводит технологический аудит площадки GS Group в Калининграде.
В ноябре финская Nokia и российский производитель вычислительной техники Yadro подписали соглашение о намерении запустить в России производства базовых станций стандартов 4G и 5G. Доли Yadro и Nokia в совместном предприятии составят 51% и 49% соответственно. Производство будет развернуто на строящемся заводе в Дубне.
Идею локализовать производство базовых станций изучают и в китайской ZTE: сейчас вендор собирает информацию о потенциальном объеме рынка локализованных станций 5G на следующие 5–10 лет. «Только после того как получим данные, мы сможем говорить о конкретных шагах в сторону локализации производства», — заявил вице-президент корпорации по России Тигран Погосян. Третий крупный поставщик, китайская Huawei, в настоящее время ведет переговоры с российскими властями и участниками рынка, пишет «Коммерсантъ».