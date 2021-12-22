«Коммерсантъ»: Ericsson намерен запустить производство станций 5G в России

Идею локализовать производство базовых станций изучают и в китайской ZTE: сейчас вендор собирает информацию о потенциальном объеме рынка локализованных станций 5G на следующие 5–10 лет. «Только после того как получим данные, мы сможем говорить о конкретных шагах в сторону локализации производства», — заявил вице-президент корпорации по России Тигран Погосян. Третий крупный поставщик, китайская Huawei, в настоящее время ведет переговоры с российскими властями и участниками рынка, пишет «Коммерсантъ».