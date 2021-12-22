Китайские компании выбыли из десятки мировых лидеров по рыночной капитализации
В десятке крупнейших в мире компаний по рыночной стоимости не осталось представителей Китая после того, как из нее выбыли Tencent Holdings и Alibaba Group Holding, пишет Nikkei со ссылкой на базу данных Quick Factset.
Еще в конце прошлого года интернет-холдинг Tencent занимал седьмую строчку мирового рейтинга, а компания Alibaba — девятую. Однако давление китайских регуляторов на технологический сектор страны и трения с США привели к падению их котировок на бирже, отмечает агентство.
Перед началом мирового финансового кризиса в конце 2007 г. в рейтинге крупнейших компаний по рыночной капитализации доминировали нефтегазовые компании. В него входило четыре представителя КНР, в том числе Petrochina, которая возглавляла список.
На данный момент в топ-10 компаний по капитализации входят в основном технологические компании, а представители США занимают восемь позиций. В тройку лидеров входят Apple, Microsoft и Alphabet, на четвертой строчке находится Saudi Aramco, а замыкает первую пятерку Amazon. За ними следуют Tesla, Meta Platforms, NVIDIA, Berkshire Hathaway.