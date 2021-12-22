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Китайские компании выбыли из десятки мировых лидеров по рыночной капитализации

Ведомости

В десятке крупнейших в мире компаний по рыночной стоимости не осталось представителей Китая после того, как из нее выбыли Tencent Holdings и Alibaba Group Holding, пишет Nikkei со ссылкой на базу данных Quick Factset.

Еще в конце прошлого года интернет-холдинг Tencent занимал седьмую строчку мирового рейтинга, а компания Alibaba — девятую. Однако давление китайских регуляторов на технологический сектор страны и трения с США привели к падению их котировок на бирже, отмечает агентство.

Перед началом мирового финансового кризиса в конце 2007 г. в рейтинге крупнейших компаний по рыночной капитализации доминировали нефтегазовые компании. В него входило четыре представителя КНР, в том числе Petrochina, которая возглавляла список.

На данный момент в топ-10 компаний по капитализации входят в основном технологические компании, а представители США занимают восемь позиций. В тройку лидеров входят Apple, Microsoft и Alphabet, на четвертой строчке находится Saudi Aramco, а замыкает первую пятерку Amazon. За ними следуют Tesla, Meta Platforms, NVIDIA, Berkshire Hathaway.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных