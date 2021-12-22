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Самые успешные предприниматели мира разбогатели за год на $458 млрд

Ведомости

Совокупное состояние десяти предпринимателей, разбогатевших больше других в 2021 г., выросло с начала года на $458 млрд, подсчитал Forbes. Это более четверти от общего прироста капитала всех миллиардеров мира в период с 1 января по 10 декабря 2021 г., который составил $1,6 трлн.

Шесть из десяти бизнесменов, попавших в список, представляют США. Самым успешным за год стал глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск — его состояние выросло на $109,8 млрд и составило $265,4 млрд по состоянию на 10 декабря. Вторую строчку занял глава индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Он разбогател на $52,5 млрд, сейчас в его активе $81,1 млрд. На третьем месте — сооснователь Google Ларри Пейдж, его капитал увеличился на $49,1 млрд до $126,3 млрд.

Первую пятерку замыкают основатель Oracle Ларри Эллисон (+$47,5 млрд до $135,7 млрд ) и второй сооснователь Google Сергей Брин (+$46,7 млрд до $121,7 млрд). В топ-10 также вошли Бернар Арно, Стив Балмер, Чжан Имин, Робин Цзэн и Билл Гейтс. Из более чем 2600 миллиардеров мира почти 70% удалось нарастить свое состояние в текущем году, отмечает Forbes.

Капитал российских миллиардеров вырос в совокупности на $145 млрд, или на 30% по сравнению с прошлым годом. Лидерами среди российских предпринимателей по приросту капитала стали основатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных