Самые успешные предприниматели мира разбогатели за год на $458 млрд

Шесть из десяти бизнесменов, попавших в список, представляют США. Самым успешным за год стал глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск — его состояние выросло на $109,8 млрд и составило $265,4 млрд по состоянию на 10 декабря. Вторую строчку занял глава индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Он разбогател на $52,5 млрд, сейчас в его активе $81,1 млрд. На третьем месте — сооснователь Google Ларри Пейдж, его капитал увеличился на $49,1 млрд до $126,3 млрд.