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Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин

Ведомости

Умер основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрий Зимин, сообщил в Facebook его сын Борис Зимин. Ему было 88 лет. 

«Мой отец большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии», — написал Борис Зимин. 

Дмитрий Зимин родился в Москве в 1933 г., учился на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, затем был приглашен на работу в Радиотехнический институт Академии наук СССР. В 1992 г. вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. Константин Кузов был убит в 1999 г. 

Зимин входил в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Последний раз он стал участником списка в 2005 г.: тогда он занял 52-е место, его состояние оценивалось в $520 млн.

С начала 2000-х гг. Дмитрий Зимин начал заниматься благотворительной деятельностью, в 2002 г. основал и возглавил фонд «Династия» (в 2015 г. был признан Минюстом НКО-иноагентом), основными задачами которого являются поддержка и популяризация российской фундаментальной науки. В 2008 г. фондом «Династия» учреждена премия в области научно-популярной литературы «Просветитель».

После признания фонда иноагентом Дмитрий Зимин заявил о намерении прекратить финансирование фонда и о возможном его закрытии, а в июне 2015 г. уехал из России на неопределенное время. В 2016 г. Зимин вместе с сыном Борисом основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая оказывает поддержку образованию и науке в разных странах мира. 

Zimin Foundation в августе 2020 г. оплатил транспортировку Алексея Навального из из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в берлинскую клинику «Шарите». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных