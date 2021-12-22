Медицинский регулятор одобрил применение таблетки Pfizer от COVID-19 в США

Ранее в Pfizer сообщали, что разработанные ею таблетки против COVID-19 снижают на 90% вероятность госпитализации или смерти у пациентов, относящихся к группе высокого риска. Испытания лекарства проводились на группе из 2246 взрослых. Никто из участников исследования, получавших препарат от Pfizer, не умер, среди получателей плацебо 12 смертельных случаев.