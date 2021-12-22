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Медицинский регулятор одобрил применение таблетки Pfizer от COVID-19 в США

Ведомости

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение паксловида Pfizer - таблетки для лечения коронавируса легкой и средней степени тяжести, говорится на сайте регулятора.

«Сегодняшнее разрешение вводит первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток, принимаемых перорально, — это важный шаг вперед в борьбе с этой глобальной пандемией», — отмечается в сообщении.

Препарат не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 или для начала лечения пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелого или критического течения COVID-19.

Акции Pfizer растут на 2% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На 20:56 по мск цена за бумагу составила $60,17, что на 2,01% больше, чем на закрытии торгов предыдущей сессии.

Ранее в Pfizer сообщали, что разработанные ею таблетки против COVID-19 снижают на 90% вероятность госпитализации или смерти у пациентов, относящихся к группе высокого риска. Испытания лекарства проводились на группе из 2246 взрослых. Никто из участников исследования, получавших препарат от Pfizer, не умер, среди получателей плацебо 12 смертельных случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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