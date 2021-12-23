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В МИД ФРГ заявили о консенсусе с канцлером по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о достижении общей позиции с канцлером страны Олафом Шольцем по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом она сказала в интервью Die Zeit.

«Не секрет, что мы исходили из разных позиций по этому вопросу, и канцлер, и я ясно дали понять, что европейское энергетическое право должно применяться в текущем процессе утверждения. Именно потому, что Федеральное сетевое агентство возражало против этих правовых вопросов, сертификация недавно была прекращена», — заявила она. Энергия, по ее словам, не может использоваться в качестве оружия для дестабилизации Европы.

Сейчас процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен, так как оператору газопровода — компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее вице-канцлер страны и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток — 2» был геополитической ошибкой Германии. В свою очередь руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн утверждал, что проект не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.

«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и проходит из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о его коммерческом характере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных