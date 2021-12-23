В МИД ФРГ заявили о консенсусе с канцлером по «Северному потоку — 2»

«Не секрет, что мы исходили из разных позиций по этому вопросу, и канцлер, и я ясно дали понять, что европейское энергетическое право должно применяться в текущем процессе утверждения. Именно потому, что Федеральное сетевое агентство возражало против этих правовых вопросов, сертификация недавно была прекращена», — заявила она. Энергия, по ее словам, не может использоваться в качестве оружия для дестабилизации Европы.