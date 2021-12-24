«Газпром» назвал объем отобранного газа из ПХГ Европы

Ранее сообщалось, что с 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Газ закачивается только в выходные дни, когда спрос на этот вид топлива снижается. По оценке российского холдинга, на 4 декабря из всех европейских ПХГ отобрано уже 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.