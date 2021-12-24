«Газпром» назвал объем отобранного газа из ПХГ Европы
Из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы отобрали почти половину закачанного в этом году газа, сообщает пресс-служба «Газпрома» в Telegram, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
«На 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении компании.
При этом 21 и 22 декабря отбор газа из европейских ПХГ достиг суточных рекордных значений за многолетнюю историю наблюдений – 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.
Ранее сообщалось, что с 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Газ закачивается только в выходные дни, когда спрос на этот вид топлива снижается. По оценке российского холдинга, на 4 декабря из всех европейских ПХГ отобрано уже 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.
Падение уровня заполненности европейских хранилищ связывается с несколькими факторами, включая высокие цены на газ, из-за которых упал спрос, низкие температуры и падение выработки ветровых электростанций. В ноябре текущего года средняя температура в Европе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее, — это самый холодный ноябрь с 2016 г. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находится на уровне 13,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, по данным ассоциации WindEurope.