Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам года вырастут до ₽29,5 млрд

В Ozon рассказали, что по итогам III квартала этого года продажи бумажных книг выросли на 40% в годовом выражении, а по итогам III квартала 2020 г. — на 29%. В Wildberries отметили, что спрос на бумажные книги за 11 месяцев года увеличился на 72% в годовом выражении. В «Республике» число заказов выросло вдвое. В «Лабиринте» не ответили на запрос издания.