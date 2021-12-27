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Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам года вырастут до ₽29,5 млрд

Ведомости

Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам 2021 г. увеличатся до 29,5 млрд руб. против 26,4 млрд в 2020 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-Аст». Доля онлайн-продаж бумажных книг от общего объема продаж в 2021 г. составила рекордные 40-45%. По подсчетам издательства, в 2020 г. доля продаж книг в интернете составляла 26%, а в 2019 г. — 24%.

Президент группы Олег Новиков заявил, что рост доли онлайн-продаж бумажных книг связан с активным развитием маркетплейсов, через которые может продавать книги даже небольшое издательство.

В издательстве «Альпина» сообщили, что доля онлайн-продаж книг в этом году составила 60%, в 2020 г. — 56%, а в 2019 г. — 37%. В издательстве МИФ продается в интернете около 50% книг.

В Data Insight сообщили, что количество онлайн-заказов бумажных книг в интернет-магазинах с июля 2020 г. по июнь 2021 г. выросло на 38% до 42,6 млн штук. Чаще всего книги заказывают на Ozon, в «Лабиринте» и на Wildberries.

В Ozon рассказали, что по итогам III квартала этого года продажи бумажных книг выросли на 40% в годовом выражении, а по итогам III квартала 2020 г. — на 29%. В Wildberries отметили, что спрос на бумажные книги за 11 месяцев года увеличился на 72% в годовом выражении. В «Республике» число заказов выросло вдвое. В «Лабиринте» не ответили на запрос издания.

Маркетплейсы связывают рост продаж бумажных книг онлайн с ростом спроса в регионах и увеличением числа пунктов выдачи, а также с расширением ассортимента книг. В «Альпине» отметили, что продажи стимулируют «сильные новинки», а в «Эксмо-Аст» отметили влияние продвижения книг через блогеров. По мнению издателей, в следующем году онлайн-продажи книг продолжат расти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных