Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам года вырастут до ₽29,5 млрд
Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам 2021 г. увеличатся до 29,5 млрд руб. против 26,4 млрд в 2020 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-Аст». Доля онлайн-продаж бумажных книг от общего объема продаж в 2021 г. составила рекордные 40-45%. По подсчетам издательства, в 2020 г. доля продаж книг в интернете составляла 26%, а в 2019 г. — 24%.
Президент группы Олег Новиков заявил, что рост доли онлайн-продаж бумажных книг связан с активным развитием маркетплейсов, через которые может продавать книги даже небольшое издательство.
В издательстве «Альпина» сообщили, что доля онлайн-продаж книг в этом году составила 60%, в 2020 г. — 56%, а в 2019 г. — 37%. В издательстве МИФ продается в интернете около 50% книг.
В Data Insight сообщили, что количество онлайн-заказов бумажных книг в интернет-магазинах с июля 2020 г. по июнь 2021 г. выросло на 38% до 42,6 млн штук. Чаще всего книги заказывают на Ozon, в «Лабиринте» и на Wildberries.
В Ozon рассказали, что по итогам III квартала этого года продажи бумажных книг выросли на 40% в годовом выражении, а по итогам III квартала 2020 г. — на 29%. В Wildberries отметили, что спрос на бумажные книги за 11 месяцев года увеличился на 72% в годовом выражении. В «Республике» число заказов выросло вдвое. В «Лабиринте» не ответили на запрос издания.
Маркетплейсы связывают рост продаж бумажных книг онлайн с ростом спроса в регионах и увеличением числа пунктов выдачи, а также с расширением ассортимента книг. В «Альпине» отметили, что продажи стимулируют «сильные новинки», а в «Эксмо-Аст» отметили влияние продвижения книг через блогеров. По мнению издателей, в следующем году онлайн-продажи книг продолжат расти.