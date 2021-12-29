Дуров возглавил рейтинг разбогатевших российских бизнесменов в 2021 году
Создатель Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг российских бизнесменов, больше всех разбогатевших в 2021 г., сообщается на сайте журнала Forbes. Его состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд. За год состояние предпринимателей из России увеличилось на $101,39 млрд — до $576,72 млрд.
По подсчетам издания, состояние Дурова резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 г. Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Помимо этого в текущем году мессенджеру удалось нарастить пользовательскую базу благодаря сбою в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в октябре. Пользовательская база Telegram увеличилась на70 млн новых пользователей.
На втором месте расположилась основательница и владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние в 2021 г. увеличилось на $11,92 млрд, до $13,02 млрд. Резкому росту поспособствовала переоценка ритейлера — повысить стоимость Wildberries помогло IPO Ozon, главного конкурента Wildberries. Также оборот интернет-ретейлера за девять месяцев 2021 г. вырос до 538,9 млрд руб., что на 89% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Замыкает тройку лидеров основной акционер «Еврохима» и «Суэка» Андрей Мельниченко, состояние которого выросло на $10,60 млрд. Этому способствовал рост цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию — цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных — в два раза, калийных — в три раза. Выручка «Еврохима» по итогам первого полугодия 2021 г., по подсчетам издания, выросла до $4,4 млрд, а «Суэка» — в четыре раза, до $613 млн.
В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья (+$6,83 млрд), глава «Лукойла» Вагит Алекперов (+$6,44 млрд), основатели компании – разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (+$4,76 млрд у каждого), член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко (+$4,35 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (+$4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (+$3,42 млрд), акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун и его семья (+$3,41 млрд).
Ранее стало известно, что совокупное состояние десяти предпринимателей, разбогатевших больше других в 2021 г., выросло с начала года на $458 млрд, подсчитал Forbes. Это более четверти от общего прироста капитала всех миллиардеров мира в период с 1 января по 10 декабря 2021 г., который составил $1,6 трлн. Шесть из десяти бизнесменов, попавших в список, представляют США. Самым успешным за год стал глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск — его состояние выросло на $109,8 млрд и составило $265,4 млрд по состоянию на 10 декабря.