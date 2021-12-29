Дуров возглавил рейтинг разбогатевших российских бизнесменов в 2021 году

Ранее стало известно, что совокупное состояние десяти предпринимателей, разбогатевших больше других в 2021 г., выросло с начала года на $458 млрд, подсчитал Forbes. Это более четверти от общего прироста капитала всех миллиардеров мира в период с 1 января по 10 декабря 2021 г., который составил $1,6 трлн. Шесть из десяти бизнесменов, попавших в список, представляют США. Самым успешным за год стал глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск — его состояние выросло на $109,8 млрд и составило $265,4 млрд по состоянию на 10 декабря.