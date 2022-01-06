Nike подал в суд на Lululemon из-за патентных прав на ПО для фитнеса

По мнению Nike, в Mirror Home Gym используется технология, которая была разработана и запатентована компанией, в том числе устройство, которое призывает пользователя заниматься фитнесом, следит за его пульсом и собирает информацию о его активности. Nike добавила, что 3 ноября сообщила Lululemon о нарушениях и предоставила список патентов, которые якобы используются при производстве устройств и приложений Mirror.