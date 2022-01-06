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Nike подал в суд на Lululemon из-за патентных прав на ПО для фитнеса

Ведомости

Американская компания Nike подала иск в суд на производителя спортивных товаров Lululemon Athletica Inc. из-за якобы нарушения патентных прав из-за производства оборудования и программного обеспечения для занятий фитнесом дома Mirror, сообщил «Интерфакс».

По мнению Nike, в Mirror Home Gym используется технология, которая была разработана и запатентована компанией, в том числе устройство, которое призывает пользователя заниматься фитнесом, следит за его пульсом и собирает информацию о его активности. Nike добавила, что 3 ноября сообщила Lululemon о нарушениях и предоставила список патентов, которые якобы используются при производстве устройств и приложений Mirror.

Lululemon не считает, что нарушает патентные права, сообщил адвокат компании. Она уверена в своей позиции и сможет защитить ее в суде, добавил он.

Lululemon купила Mirror за $500 млн в июне 2020 г. на фоне роста рынка занятий спортом дома в период пандемии. Компания Mirror была создана в 2018 г. Она производит «умное» зеркало с камерой и динамиками, которое позволяет заниматься спортом, не выходя из дома. Устройство Mirror стоит $1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных