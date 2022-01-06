Nike подал в суд на Lululemon из-за патентных прав на ПО для фитнеса
Американская компания Nike подала иск в суд на производителя спортивных товаров Lululemon Athletica Inc. из-за якобы нарушения патентных прав из-за производства оборудования и программного обеспечения для занятий фитнесом дома Mirror, сообщил «Интерфакс».
По мнению Nike, в Mirror Home Gym используется технология, которая была разработана и запатентована компанией, в том числе устройство, которое призывает пользователя заниматься фитнесом, следит за его пульсом и собирает информацию о его активности. Nike добавила, что 3 ноября сообщила Lululemon о нарушениях и предоставила список патентов, которые якобы используются при производстве устройств и приложений Mirror.
Lululemon не считает, что нарушает патентные права, сообщил адвокат компании. Она уверена в своей позиции и сможет защитить ее в суде, добавил он.
Lululemon купила Mirror за $500 млн в июне 2020 г. на фоне роста рынка занятий спортом дома в период пандемии. Компания Mirror была создана в 2018 г. Она производит «умное» зеркало с камерой и динамиками, которое позволяет заниматься спортом, не выходя из дома. Устройство Mirror стоит $1500.