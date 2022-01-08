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Citigroup пригрозил уволить непривитых сотрудников в США до конца месяца

Ведомости

Американский Citigroup предупредил сотрудников в США о том, что те из них, кто не сделает прививку от COVID019 к 14 января, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск и уволены в конце месяца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку банка.

Требование о вакцинации не будет распространяться на тех, которые не сделал ее по медицинским или религиозным причинам. Ситуация каждого такого сотрудника будет рассматриваться индивидуально. Руководство Citigroup сообщило, что более 90% персонала уже привились и их число продолжает расти. Для сотрудников иностранных филиалов банка будут установлены другие сроки, в которые нужно будет пройти вакцинацию.

Citigroup заявил в служебной записке, с которой ознакомилось агентство, что таким образом следует стратегии Белого дома, который осенью призвал компании со штатом более 100 сотрудников обеспечить обязательную вакцинацию персонала. Изначально это требование было обязательным, но в ноябре апелляционный суд принял решение приостановить действие распоряжения. Сейчас дело рассматривает Верховный суд США.

Как отмечает Reuters, Citigroup стал первым крупным представителем Уолл-стрит, который ввел обязательную вакцинацию. Другие банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase, перевели непривитых работников на удаленную работу, однако до увольнений там пока не доходило. При этом несколько крупных американских компаний уже взяли угрозу увольнения на вооружение в качестве крайней меры стимулирования вакцинации, в их числе Google и United Airlines.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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