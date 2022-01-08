Citigroup пригрозил уволить непривитых сотрудников в США до конца месяца

Требование о вакцинации не будет распространяться на тех, которые не сделал ее по медицинским или религиозным причинам. Ситуация каждого такого сотрудника будет рассматриваться индивидуально. Руководство Citigroup сообщило, что более 90% персонала уже привились и их число продолжает расти. Для сотрудников иностранных филиалов банка будут установлены другие сроки, в которые нужно будет пройти вакцинацию.