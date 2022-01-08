Citigroup пригрозил уволить непривитых сотрудников в США до конца месяца
Американский Citigroup предупредил сотрудников в США о том, что те из них, кто не сделает прививку от COVID019 к 14 января, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск и уволены в конце месяца. Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку банка.
Требование о вакцинации не будет распространяться на тех, которые не сделал ее по медицинским или религиозным причинам. Ситуация каждого такого сотрудника будет рассматриваться индивидуально. Руководство Citigroup сообщило, что более 90% персонала уже привились и их число продолжает расти. Для сотрудников иностранных филиалов банка будут установлены другие сроки, в которые нужно будет пройти вакцинацию.
Citigroup заявил в служебной записке, с которой ознакомилось агентство, что таким образом следует стратегии Белого дома, который осенью призвал компании со штатом более 100 сотрудников обеспечить обязательную вакцинацию персонала. Изначально это требование было обязательным, но в ноябре апелляционный суд принял решение приостановить действие распоряжения. Сейчас дело рассматривает Верховный суд США.
Как отмечает Reuters, Citigroup стал первым крупным представителем Уолл-стрит, который ввел обязательную вакцинацию. Другие банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase, перевели непривитых работников на удаленную работу, однако до увольнений там пока не доходило. При этом несколько крупных американских компаний уже взяли угрозу увольнения на вооружение в качестве крайней меры стимулирования вакцинации, в их числе Google и United Airlines.