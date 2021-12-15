Google пригрозил увольнениями невакцинированным сотрудникам
Руководство Google предупредило сотрудников, что те из них, кто нарушит правила компании в отношении вакцинации против коронавируса, потеряют зарплату и в конечном счете будут уволены. Об этом пишет CNBC со ссылкой на внутренние документы компании.
Так, 150 000 работников компании были должны до 3 декабря указать свой статус вакцинации и предоставить документы, подтверждающие получение прививки. Кроме того, можно было подать заявку на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным соображениям. После этого срока руководство стало связываться с невакцинированными или не указавшими свой статус сотрудниками, а также с теми, кому было отказано в медотводе.
По данным CNBC, теперь сотрудников, не выполнивших эти требования до 18 января, будут отправлять в 30-дневный административный отпуск с сохранением заработной платы. После этого их отправят в отпуск за свой счет на срок до шести месяцев. Сотрудникам, которые по истечении этого срока так и не вакцинируются или не будут иметь медотвод, грозит увольнение. При этом в течение первых 92 дней неоплачиваемого отпуска можно будет получать пособие.
Администрация президента США Джо Байдена ранее объявила о введении с 4 января обязательной вакцинации для всех компаний со штатом более 100 человек, однако в ноябре Апелляционный суд приостановил действие распоряжения.
Тем не менее в следующем году Google планирует объявить «гибкую» рабочую неделю: сотрудникам компании разрешат работать в офисе три дня в неделю, а два — удаленно. Изначально планировалось ввести этот график с 10 января, однако в начале декабря руководство компании перенесло дату на неопределенный срок. При этом сотрудникам предложили возвращаться на работу там, «где условия позволяют воссоединиться с коллегами лично и начать восстанавливать мышечную память о более регулярном присутствии в офисе».