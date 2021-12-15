Google пригрозил увольнениями невакцинированным сотрудникам

По данным CNBC, теперь сотрудников, не выполнивших эти требования до 18 января, будут отправлять в 30-дневный административный отпуск с сохранением заработной платы. После этого их отправят в отпуск за свой счет на срок до шести месяцев. Сотрудникам, которые по истечении этого срока так и не вакцинируются или не будут иметь медотвод, грозит увольнение. При этом в течение первых 92 дней неоплачиваемого отпуска можно будет получать пособие.