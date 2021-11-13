Суд в США приостановил обязательную вакцинацию в компаниях
Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил распоряжение администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний. Речь идет об организациях, где работают 100 и более человек. Решение президента в начале ноября захотели оспорить 11 штатов, подав иск в суд, сообщил The Washington Post.
Коллегия из трех судей заключила, что требование министерства труда «значительно превышает установленные законом полномочия OSHA (управление по охране труда, входит в минтруда США)».
По словам судей, «распоряжение выглядит не скальпелем, применяемым осторожно, а огромной кувалдой, бьющей без учета специфики на рабочих местах (и рабочих)».
Коллегия также считает, что постановление налагает дополнительное финансовое бремя на бизнес, угрожает уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников компании вакцинироваться, делать тесты или уходить. Кроме того, документ потенциально нарушает Конституцию США.
О требовании вакцинировать сотрудников или обязать их сдавать тест на коронавирусную инфекцию раз в неделю Белый дом сообщил 4 ноября. Компании должны были обеспечить вакцинацию до 4 января 2022 года. Иск против этого решения подали власти штатов Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.
В августе Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников после окончательного одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) вакцины Pfizer и BioNTech, передает CBS News.
В конце октября российские предприниматели предложили властям сделать вакцинацию населения фактически обязательной и бесплатной, сообщала газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.