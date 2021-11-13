Суд в США приостановил обязательную вакцинацию в компаниях

О требовании вакцинировать сотрудников или обязать их сдавать тест на коронавирусную инфекцию раз в неделю Белый дом сообщил 4 ноября. Компании должны были обеспечить вакцинацию до 4 января 2022 года. Иск против этого решения подали власти штатов Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.